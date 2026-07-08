北市心中山、迪化商圈 下月起禁菸

台北市長蔣萬安推動「無菸城市」，繼西門町商圈上月起全面禁菸，八月一日起擴大至心中山線形公園周邊商圈及迪化商圈；昨起迪化商圈等六處增設指定負壓式吸菸區，全市總計十二處，連同戶外開放式吸菸區共二七四處，可在「台北通」等App查詢指定吸菸區位置。

北市衛生局表示，心中山線形公園周邊商圈禁菸範圍，東至中山北路二段、西至承德路二段、南至南京西路、北至民生西路；迪化商圈東至民樂街、西至西寧北路、南至南京西路（含南京西路二三九巷）、北至民生西路，均含邊界騎樓、人行道。

建成公園、迪化商圈、台北自來水園區、民生社區、大同區公所、圓山花博園區六處昨起新增指定負壓式吸菸區，及六十八處戶外開放式吸菸區，全市指定吸菸區達二七四處。

衛生局表示，無菸商圈內除吸菸區外，全面禁止吸菸，若違反規定，將依菸害防制法處一萬至兩千元罰鍰，這個月先宣導，下月開始稽查。市府已建置「指定吸菸區地圖」，可透過「台北通」、「台北捷運GO」、「現在玩台北」App查詢。

剛從日本旅遊返台的吳先生表示，日本吸菸室清潔度高，迪化商圈永樂廣場負壓式吸菸區昨天才啟用，內部地上已一堆垃圾，第一天就這樣，之後的清潔維護堪憂。

他質疑，迪化商圈禁菸範圍大，卻只有一座負壓式吸菸區，商家、員工抽一支菸還要特別走過來，誰顧店？家長想抽菸，還要把小孩留在吸菸區外？建議多設幾座才能達到分流效果。

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