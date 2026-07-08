優化停車 新北路邊車格明年底全面智慧化

新北市府近八年新建一三三座公有停車場，新增一萬四四五九格汽車位及一萬○五五四格機車位，並完成建置三一四座智慧化停車場。市長侯友宜昨宣布，持續推智慧停車，拚二○二七年底三萬餘個路邊車格全面智慧化。

交通局長鍾鳴時說，包括九七二三格建置智慧路側設施、二萬三九三一格設置地磁偵測設備，民眾可透過新北市即時交通資訊網、易停網、停車大聲公，隨時隨地掌握路邊格位資訊，找車格不再碰運氣。

交通局昨辦停車場建設及管理成果展暨金停獎頒獎，獎勵停管單位付出。侯友宜說，新北人口及車輛數皆為全國最多，以「增供給、智慧化、優服務」三大方向推動停車建設，除興建立體停車場，結合中央前瞻計畫，爭取到二十七案補助，總經費二○六點四億元，中央補助四十九點七億元，新北自籌一五六點七億元。

侯指出，新北近八年完成二十九座立體停車場，全市尚有十二座施工中，永和永平國小、蘆洲長安立體、板橋信義國小及湧蓮寺慈善公益大樓附設停車場今年底前陸續完工。

路邊停車導入智慧路側設備及地磁偵測技術，可從手機查詢附近空車位，減少繞行時間，讓停車從碰運氣變成看得到、找得到。因應電動車發展趨勢，停車場除須符合專用格位數，也要有防火毯、低壓細水霧、熱顯像溫度偵測、一鍵通報系統。

市議員黃淑君說，曾接獲民眾反映App顯示有空格，到現場卻已停滿，資訊有時間差，智慧車格也有感應失敗等零星狀況，搭配多元支付後，傳出重複扣款、繳費，應檢視系統準確度。

市議員陳偉杰表示，推動智慧停車、建置科技管理監控中心政策值得肯定，全面數位化轉型過程，須顧及長輩或非智慧型手機使用者習慣，保留操作簡便的配套繳費與查詢管道。

住土城區的劉女說，智慧車格提供查找車位參考，熱門地點仍一位難求，增設車格更為重要。