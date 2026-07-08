中和新蘆線2列車升級全彩顯示器 4語言秀行車資訊

台北捷運公司今天表示，北捷中和新蘆線列車到站顯示器預計118年完成升級，目前已有2部列車更新，以大尺寸全彩液晶螢幕（LCD）取代LED，透過4種語言完整呈現列車即時位置及行經車站。

北捷今天發布中和新蘆線列車到站顯示器升級資訊，表示改裝完成的列車將陸續投入營運。

北捷表示，舊款LED顯示器是以單列跑馬文字或簡單圖示呈現到站資訊。目前已完成更新的2部列車，則改用大尺寸全彩液晶螢幕，透過中、英、日、韓4種語言搭配全彩動態圖示，完整呈現列車即時位置及行經車站。

北捷說明，電聯車原本就會視使用狀況逐步汰換設備，適逢中和新蘆線列車到站顯示器接近重置年限，所以優先升級33部列車，預計民國118年完成逐列分批進廠改造，屆時將成為第一條全面升級到站顯示器的路線。

北捷表示，更新後的到站顯示器，每節車廂第1、4車門受限於空間，採用約27吋全彩液晶螢幕；第2、3車門上方則安裝約48吋全彩液晶螢幕。