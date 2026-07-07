侯友宜五泰行動治理視察大窠坑溪、塭仔圳4號橋　要求預作防汛整備

新北市長侯友宜今天下午至五股、泰山主持行動治理基層建設督導，先視察塭仔圳4號橋工程及大窠坑溪水環境營造工程，隨後至五股代天府參拜，並與五股、泰山區里長交流，侯友宜要求各局處與地方通力合作，確實解決基層問題，打造宜居城市。

侯友宜在視察塭仔圳重劃區4號橋工程時指出，面對強颱巴威逐漸逼近，除了前線的防洪工程外，市府昨天已召集各局處首長召開防颱整備會議，預估這次颱風風勢、雨勢都大，許多招牌、電線及施工圍籬容易倒塌，市府已提前展開各項防颱整備工作，並針對全市溪流進行防洪整備，提醒市民做好防颱準備。

侯友宜接著視察五股與泰山交界的大窠坑溪水環境營造第三期工程，水利局報告時表示，已陸續完成大窠坑溪第一、二期水環境營造及大窠橋下游左岸防洪牆應急工程。後續的「第三期工程（大窠橋至新五路橋）」全長約397公尺，工程目前已提報中央「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」支應，正積極爭取中央經費核定，期盼為地方營造一條兼具防洪、生態與環狀休憩功能的美麗河川。

行程最後侯友宜與五股、泰山區里長展開里政交流，侯友宜感謝里長們多年來的支持，像泰山運動中心就是大家齊心的成果。未來五股垃圾山將規劃為耶誕城燈區，預計11月初點燈；加上對新北至關重要的五泰輕軌，以及明年完工、坐擁38座公園的塭仔圳，都將徹底翻轉地方。侯友宜強調，透過直接溝通能將資源精準投入基層，並當場要求各局處與地方通力合作，確實解決基層問題，聯手打造宜居城市。

侯友宜與路過的民眾揮手致意。記者黃子騰／攝影

侯友宜赴五股代天府參拜祈福。記者黃子騰／攝影