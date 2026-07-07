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侯友宜視察塭仔圳4號橋 預鑄工法克服汛期拚今年底通車

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
新北市長侯友宜視察塭仔圳重劃區4號橋施工進度。記者黃子騰／攝影
新北市長侯友宜視察塭仔圳重劃區4號橋施工進度。記者黃子騰／攝影

新北市長侯友宜今天下午至塭仔圳重劃區視察4號橋施工進度，地政局為克服貴子坑溪汛期挑戰，特別採用預鑄吊裝工法，於預鑄場先行完成梁體製作再運至現地架設，降低河道直接施工的時間及風險，確保工程穩定推進，預計於115年底完工通車。

新北市地政局局長汪禮國指出，新建的4號橋（民生橋）橋面拓寬至19.5公尺，可緩解中港西路壅塞情形，藉由加深河道與擴大通洪斷面，降低貴子坑溪汛期溢淹風險。4號橋完工後將確立跨溪橋梁施作模式，作為關鍵前導經驗推展後續貴子坑溪各橋梁跳島施工，大幅降低工程對交通的影響，並加速整體交通路網縫合。

地政局指出，除跨貴子坑溪橋梁外，塭仔圳重劃工程亦持續推展。坡雅路預計於今年7月15日完工通車，優化新泰生活圈的通行動線。在土地整合方面市府對塭仔圳全區6千多位土地所有權人，以及重劃前約1萬4千多筆破碎土地積極訂立土地調整分配原則，共受理並協調1109件申請案，成功將地籍重新整合為1千6百多筆形狀方整的土地；目前塭仔圳一區已全數通知民眾辦理換狀，二區也於本月完成登記並陸續通知換狀，讓重劃成果落實於民。

侯友宜要求施工單位如質盡速完工。記者黃子騰／攝影
侯友宜要求施工單位如質盡速完工。記者黃子騰／攝影

新北市長侯友宜今天下午至塭仔圳重劃區視察4號橋施工進度。記者黃子騰／攝影
新北市長侯友宜今天下午至塭仔圳重劃區視察4號橋施工進度。記者黃子騰／攝影

新北市議員陳明義向侯友宜說明五股現況。記者黃子騰／攝影
新北市議員陳明義向侯友宜說明五股現況。記者黃子騰／攝影

侯友宜 塭仔圳 新北

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