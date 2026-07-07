淡海機廠變身學習場域 議員攜手旅學堂辦親子探索體驗

「Open淡海機廠」親子探索體驗活動熱鬧登場，由新北市議員陳偉杰服務處攜手旅學堂還有新北捷運公司共同舉辦，展現民眾對公共建設體驗及地方文化學習的高度期待。有100位淡水、八里地區居民共同參與，展開一場兼具知識、教育與趣味的軌道探索之旅。

新北市議員陳偉杰表示，這次透過跨域合作，將平時不對外開放的淡海機廠轉化為公共學習場域，結合軌道交通、地方文史、親子教育與城市探索，讓居民從認識公共建設開始，深入理解家鄉發展，展現地方創生「居民有感、地方共榮」的實踐精神。

活動中，民眾搭乘輕軌專列前往淡海機廠，在專業導覽下深入了解列車維修、機廠運作及行車安全，也近距離認識淡海輕軌如何維持每日穩定、安全的營運。從一條輕軌出發，串連交通建設、城市治理與地方發展，讓公共建設不再只是工程，而成為居民共同參與、共同學習的重要平台。

陳偉杰表示，很多人每天搭乘輕軌，卻很少有機會了解列車安全運行背後的專業與努力，希望透過活動，讓親子共同認識軌道建設，從生活中培養公共交通素養，也更加認識自己的家鄉。陳偉杰指出，自己長期關心淡水、八里的交通建設與城市發展，持續推動淡水公23公園(輕軌公園)改善升級、輕軌沿線交通安全及人行環境優化，也積極爭取八里輕軌及淡海輕軌二期建設，希望打造更完整的軌道路網，串聯淡江大橋、淡海科技城與地方產業，提升居民生活品質與城市競爭力。

旅學堂創辦人李琪表示，地方創生不是只有觀光或商圈活化，而是讓居民重新認識自己的土地，理解公共建設與地方文化的價值，進而建立認同感與參與感。此次由陳偉杰議員服務處、旅學堂與新北捷運公司共同合作，將淡海輕軌維修機廠化身為居民共同學習的公共場域，透過交通知識、地方文史與親子體驗，讓公共建設真正走進居民生活，實踐「居民有感、地方共榮」的地方創生理念。

李琪表示，陳偉杰議員長期支持地方文化推廣、地方創生及女性賦能，看到旅學堂培育的「淡水女力解說員」站上第一線帶領居民認識家鄉，也肯定多年來地方人才培育的成果。未來旅學堂將持續串聯政府、企業與地方夥伴，讓更多居民從參與者成為地方故事的傳遞者，共同累積在地認同，打造具有文化底蘊與永續韌性的地方創生模式。

陳偉杰也特別感謝新北捷運公司開放珍貴的機廠資源，以及旅學堂團隊精心規劃導覽內容，將交通知識、地方文化、親子教育與地方創生理念巧妙結合，讓活動不只是一次機廠參訪，更是一堂認識城市發展、公共建設與地方價值的體驗課程。

陳偉杰表示，未來將持續攜手新北捷運公司及地方團隊，推動更多兼具教育、文化與公共參與價值的活動，讓公共建設成為地方創生的起點，串聯文化、產業與社區，讓更多市民在認識家鄉的過程中，凝聚地方認同，共同打造居民有感、地方共榮、永續發展的新北生活。