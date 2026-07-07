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汐止區保安里關懷據點攜手佛光會 預防失智講座打造健康樂齡生活

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
佛光會帶來豐富的講授內容，提醒長輩們要保持身心的愉快，到關懷據點可以動動手腳也動動腦，身心靈更健康。圖／觀天下有線電視提供
佛光會帶來豐富的講授內容，提醒長輩們要保持身心的愉快，到關懷據點可以動動手腳也動動腦，身心靈更健康。圖／觀天下有線電視提供

汐止區保安里社區關懷據點每個禮拜一到五都有不同課程，帶著銀髮長輩活到老、學到老，今(7)日則是和佛光會汐止第二分會合作，宣導預防失智還有顧好自己的健康八法，課堂上長輩們也開心分享自己的生活經驗，直說要健康預防失智，就是要多到據點上課。

國際佛光會汐止第二分會的一社區一蓮花、幸福生活講座，安排到汐止區保安里社區關懷據點開講，當天的主題是如何預防失智，一開始先氣功暖身，接著陸續開講，包括老人的春天、健康八法以及治療五層次。

佛光會汐止第二分會長鄭淑娟指出，因為現在失智的人口太多，今天是一個幸福生活講座，跟社區里民做連結，分享預防失智的方法，還有跟大家互動，每個人都可以成為樂齡的老人。

保安里長蘇忠吉表示，這一場生活講座的主題是如何預防失智，很感謝佛光會的師兄師姊講師們，帶來豐富的講授內容，提醒長輩們要保持身心的愉快，增加語言的豐富度，以及培養規律的運動，失智的狀況可以減緩或是根本不會發生，可以做提早的預防，到關懷據點可以動動手腳也動動腦，身心靈更健康。

台灣樂活服務發展協會據點負責人鄭惠襄提到，今天很高興邀請到佛光山汐止第二分會來保安里做失智症的講座，讓長輩可以學到很多失智症照護的一些技巧，也教如何吃得好以及多善用社會資源或是生活常識，預防失智的發生。

現場也有照顧失智親人的經驗分享，還有健康八法則是強調不但要注重身體健康，心靈健康也很重要，現場也進行互動，有長輩分享自己從小到大，包括工作、退休後生活，另外，也有長輩生活分享照顧失智另一半的心路歷程，還有就是如何讓自己更健康

顧好自己最重要，長輩說，就是要多到據點走走上課，不但學習新事物，也能夠和左右鄰居多聊聊天，動動手也動動腦，還有心情開朗，預防失智、身心靈都會更健康。

佛光山 汐止

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