瑞芳區明燈路改善工程開工 打造安全交通環境

為改善瑞芳區明燈路二段至三段道路品質，提升交通安全及觀光服務品質，瑞芳區公所今(7)日上午舉辦「115年度新北市瑞芳區明燈路道路改善工程」開工祈福典禮，由區長楊勝閔、立法委員、議員、地方里長及各界人士共同祈福，祈求工程施工順利、如期完工，正式啟動道路改善工程。

瑞芳明燈路是串聯瑞芳市區與九份、金瓜石、猴硐等熱門景點的重要交通幹道，也是居民日常通勤必經道路。因道路鋪面、側溝及部分人行空間老舊損壞，影響行車及行人安全，因此辦理全面改善工程，更新道路鋪面、修復排水設施，並重新規劃瑞芳國小旁人行道，打造更安全、舒適的通行環境。

此次工程總經費3,292萬餘元，由新北市政府編列預算支應，施工期間欣隆天然氣公司也將同步汰換老舊瓦斯管線，避免未來重複開挖。工程係回應龍安、龍川、龍興、龍潭及龍鎮五里長期反映的道路改善需求，並感謝立法委員廖先翔及新北市議員林裔綺積極協助爭取經費，共同推動地方交通建設。

瑞芳區長楊勝閔表示，工程已於6月30日開工，預計10月31日完工，施工期間將落實交通維持及工地安全措施，降低對居民生活及交通的影響。完工後可望提升道路平整度、行車安全及人行環境品質，進一步強化瑞芳市區與九份、金瓜石、猴硐等觀光景點的交通服務，持續打造更安全、宜居的生活環境。

市議員林裔綺表示，明燈路是瑞芳市區重要交通要道，長年因路面老舊、排水不良及人行空間不足等問題影響通行安全，此次工程全面改善道路鋪面、排水設施、人行環境，並同步汰換老舊天然氣管線，避免重複開挖。她也提醒，施工期間將依進度實施交通管制，已要求區公所提前公告相關資訊，並呼籲用路人配合現場交維措施，共同維護交通安全。