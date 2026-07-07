瑞芳東和社區歌唱班開課 以歌會友凝聚社區情誼

新北市瑞芳區東和社區發展協會持續向市府爭取經費開辦歌唱班，今年自5月25日起開課，每週一晚間上課，共計17堂課，提供社區居民一個學習歌唱、交流情感的平台，讓喜愛唱歌的民眾在音樂陪伴下豐富生活，也凝聚社區向心力。

東和社區發展協會表示，感謝市府經費支持，讓社區朋友擁有舒適、溫馨的學習空間。歌唱班不只是學習歌唱技巧，更是居民以歌會友、聯繫情感的重要平台，每週相聚歡唱、彼此交流，在悠揚歌聲中放鬆身心，也為生活增添歡樂與活力。

本期課程特別邀請歌唱協會理事長高秋錦老師擔任講師，從正確發聲、歌曲詮釋到舞台表現逐步指導，讓學員在輕鬆愉快的氛圍中提升歌唱技巧，不少學員也從原本不敢開口，到如今能自信站上台演唱，充分展現學習成果與自信心。

每期課程學員們都會自備食材，共同準備豐盛佳餚，透過發表及餐敘分享學習喜悅，在歌聲、美食與歡笑中為課程畫下圓滿句點。東和社區發展協會也歡迎更多喜愛唱歌的民眾加入，一起在音樂中結交朋友、增進感情，持續打造溫馨、健康且充滿活力的社區。