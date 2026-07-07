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開罰5次仍未改善！新莊垃圾山引民怨 環保局：正研議自治條例遏止亂象

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
新莊區中正路一處老舊公寓頂樓長期堆放大量回收物及雜物，宛如「天空垃圾山」，新北市府動員人力展開強制清運作業，預計耗時約兩周完成清除。記者杜建重／攝影
新莊區中正路一處老舊公寓頂樓長期堆放大量回收物及雜物，宛如「天空垃圾山」，新北市府動員人力展開強制清運作業，預計耗時約兩周完成清除。記者杜建重／攝影

新北市新莊區高姓老翁在公寓頂樓堆放大量回收物、雜物宛如天空垃圾山，引起附近民眾抱怨。新北市府昨天展開強制清除，預計2周時間完成清理。環保局指出自去年起已對高男開罰5次，目前正研議環境維護管理自治條例，以有效遏止囤積亂象。

新北市環保局指出，關於高姓老翁囤積廢棄物影響環境衛生，新莊區公所之前於2023年3月曾辦理會勘並委外清除，環保局協助廢棄物的清理。但高男近期仍持續堆置已影響環境衛生，環保局自2025年起至今已依違反廢棄物清理法第27條規定對高男予以裁處5次，其中今年6月24日按廢棄物清理法最高罰款6000元，並限期於今年7月2日前完成改善。但前天（5日）複查後發現高男仍未改善，昨天（6日）發函通知高男將依行政執行法第29條辦理代履行作業，並追償代履行清理費用200萬元。

環保局表示，為有效管理囤積行為，刻正研議環境維護管理自治條例，預計今年下半年送市府法規會審議。待自治條例公告施行後，針對囤積戶明訂各機關權責，透過自治條例規定各機關在執行上有法源依循，可加速處理作業期程。在自治條例尚未施行前，目前暫時依新北市社區囤積行為處理參考指引執行。

新北市府執行強制清運作業。記者黃子騰／攝影
新北市府執行強制清運作業。記者黃子騰／攝影

高男在住處頂樓堆滿回收物。記者黃子騰／攝影
高男在住處頂樓堆滿回收物。記者黃子騰／攝影

廢棄物 環保局 垃圾 新北

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