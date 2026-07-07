新北推智慧停車 明年底3萬餘路邊車格全面智慧化

新北市府近8年來新建133座公有停車場，新增1萬4459格汽車停車位及1萬554格機車停車位，並完成314座智慧化停車場建置。新北市長侯友宜今天宣布，新北持續推動智慧停車，預計2027年底3萬餘個路邊車格將全面智慧化。交通局長鍾鳴時說，包括9723格建置智慧路側設施、2萬3931格設置地磁偵測設備，民眾可透過新北市即時交通資訊網、易停網、停車大聲公 ，24小時掌握即時路邊格位資訊，找車格不用再碰運氣。

新北市交通局今天舉行「新北市停車場建設及管理成果展暨金停獎頒獎典禮」，獎勵各停管單位付出，讓民眾有方便停車空間。

新北市長侯友宜出席典禮致詞指出，新北市政持續擴增停車供給、導入智慧科技及提升停車服務品質，近8年來已新建133座公有停車場，新增1萬4459格汽車停車位及1萬554格機車停車位，並完成314座智慧化停車場建置，打造更便利、更智慧的停車環境，讓市民停車更省時、更安心。

侯友宜說，新北市人口及車輛數皆為全國最多，市府持續以「增供給、智慧化、優服務」三大方向推動停車建設，除積極興建立體停車場外，也結合中央前瞻計畫，爭取到27案補助，總經費206.4億元，中央補助49.7億元，新北市自籌156.7億元，持續改善各地停車需求。

侯友宜說，新北近8年來完成29 座立體停車場，目前全市還有12座正施工中，其中永和永平國小、蘆洲長安立體、板橋信義國小及湧蓮寺慈善公益大樓附設停車場，預計今年底前陸續完工。

鍾鳴時說，路邊停車導入智慧路側設備及地磁偵測技術，民眾透過手機即可查詢附近空車位，大幅減少繞行找車位時間，讓停車從碰運氣變成看得到、找得到，實施迄今完成34%路邊車格智慧化，預計2027年完成100％路邊車格智慧化。

鍾鳴時也說，因應電動車發展趨勢，停車場除須符合專用格位建置數量規定外，依據各場不同的使用需求，評估建置180kW快充及11kW慢充充電樁，並於場域建置防火毯、低壓細水霧、熱顯像溫度偵測、一鍵通報系統強化安全。

鍾鳴時說，未來將持續深化智慧化建設與積極推動「路邊停車數位治理」，預計於三重區第二行政大樓地下停車場建置「停車管理監控中心」與「停車資訊管理平台儀表板」，透過AI大數據分析精準掌握全市停車狀況。

交通局表示，今年共有424座公有停車場參加「金停獎」評鑑，最終有201座獲得優等、22座榮獲特優。