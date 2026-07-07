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新北推智慧停車 明年底3萬餘路邊車格全面智慧化

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜今天出席新北市停車場建設及管理成果展暨金停獎頒獎典禮，並宣布明年路邊車格全面智慧化。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜今天出席新北市停車場建設及管理成果展暨金停獎頒獎典禮，並宣布明年路邊車格全面智慧化。記者葉德正／攝影

新北市府近8年來新建133座公有停車場，新增1萬4459格汽車停車位及1萬554格機車停車位，並完成314座智慧化停車場建置。新北市長侯友宜今天宣布，新北持續推動智慧停車，預計2027年底3萬餘個路邊車格將全面智慧化。交通局長鍾鳴時說，包括9723格建置智慧路側設施、2萬3931格設置地磁偵測設備，民眾可透過新北市即時交通資訊網、易停網、停車大聲公 ，24小時掌握即時路邊格位資訊，找車格不用再碰運氣。

新北市交通局今天舉行「新北市停車場建設及管理成果展暨金停獎頒獎典禮」，獎勵各停管單位付出，讓民眾有方便停車空間。

新北市長侯友宜出席典禮致詞指出，新北市政持續擴增停車供給、導入智慧科技及提升停車服務品質，近8年來已新建133座公有停車場，新增1萬4459格汽車停車位及1萬554格機車停車位，並完成314座智慧化停車場建置，打造更便利、更智慧的停車環境，讓市民停車更省時、更安心。

侯友宜說，新北市人口及車輛數皆為全國最多，市府持續以「增供給、智慧化、優服務」三大方向推動停車建設，除積極興建立體停車場外，也結合中央前瞻計畫，爭取到27案補助，總經費206.4億元，中央補助49.7億元，新北市自籌156.7億元，持續改善各地停車需求。

侯友宜說，新北近8年來完成29 座立體停車場，目前全市還有12座正施工中，其中永和永平國小、蘆洲長安立體、板橋信義國小及湧蓮寺慈善公益大樓附設停車場，預計今年底前陸續完工。

鍾鳴時說，路邊停車導入智慧路側設備及地磁偵測技術，民眾透過手機即可查詢附近空車位，大幅減少繞行找車位時間，讓停車從碰運氣變成看得到、找得到，實施迄今完成34%路邊車格智慧化，預計2027年完成100％路邊車格智慧化。

鍾鳴時也說，因應電動車發展趨勢，停車場除須符合專用格位建置數量規定外，依據各場不同的使用需求，評估建置180kW快充及11kW慢充充電樁，並於場域建置防火毯、低壓細水霧、熱顯像溫度偵測、一鍵通報系統強化安全。

鍾鳴時說，未來將持續深化智慧化建設與積極推動「路邊停車數位治理」，預計於三重區第二行政大樓地下停車場建置「停車管理監控中心」與「停車資訊管理平台儀表板」，透過AI大數據分析精準掌握全市停車狀況。

交通局表示，今年共有424座公有停車場參加「金停獎」評鑑，最終有201座獲得優等、22座榮獲特優。

新北 停車場 停車位

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