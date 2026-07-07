新北逾1.4萬條後巷完成汙水接管　112件違建勸拆還公共空間

新北市已完成逾1.4萬條後巷汙水接管，為確保汙水系統正常運作，水利局每月固定巡查上千條巷道，並針對後巷違建及雜物堆置持續勸導改善。水利局表示，自112年以來，已成功勸導112處違建自行拆除，維護汙水設施巡檢及維修空間，若勸導後仍拒不改善，將移請拆除大隊依法強制拆除。

水利局長宋德仁表示，汙水接管只是改善環境的第一步，後續維護管理同樣重要。巡檢過程中仍發現部分住戶因個人需求，在後巷搭建違建或堆放私人物品，占用公共空間，也影響汙水設施維護。若後巷遭違建阻隔，不僅日常檢修受影響，一旦發生管線阻塞或異常，也將增加維修困難，影響排水效能及周邊環境衛生。

水利局指出，目前後巷巡檢採柔性勸導方式優先處理，提醒住戶後巷屬公共空間，也是汙水設施維護的重要通道，若經勸導仍未改善，市府將展現執法決心，移請拆除大隊依法辦理強制拆除，以維護公共利益。

除維護汙水設施外，水利局自103年起推動「後巷彩繪計畫」，截至今年5月已完成776條巷弄美化，透過融入在地特色彩繪，將原本昏暗、潮濕的後巷改造成主題藝術空間，也提升居民共同維護環境的意願。

水利局表示，汙水建設目的在提升市民居住品質與健康，已完成接管區域將持續定期巡檢，若發現違規情形，仍會以溝通勸導為優先，也呼籲民眾不要重建違建或堆放雜物，共同維護後巷整潔，讓公共空間發揮應有功能。

新北市針對已完成汙水接管的後巷，運用牆面彩繪提升環境品質。圖／新北市水利局提供

部分民眾違反規定，汙水設施完工後擅自搭建違章建築。圖／新北市水利局提供