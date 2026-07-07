快訊

太空視角直擊巴威！「完美颱風眼」震撼曝光 沖繩先拉警報11日接近台灣

日本戰犯難逃法網！東京大審幕後的大國交易秘辛

諷刺！交通部力堵毒駕 轄下氣象署技士博愛特區逆向毒駕遭逮

聽新聞
0:00 / 0:00

新北逾1.4萬條後巷完成汙水接管 112件違建勸拆還公共空間

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
民眾經柔性溝通與輔導後，自行拆除違章建築。圖／新北市水利局提供
民眾經柔性溝通與輔導後，自行拆除違章建築。圖／新北市水利局提供

新北市已完成逾1.4萬條後巷汙水接管，為確保汙水系統正常運作，水利局每月固定巡查上千條巷道，並針對後巷違建及雜物堆置持續勸導改善。水利局表示，自112年以來，已成功勸導112處違建自行拆除，維護汙水設施巡檢及維修空間，若勸導後仍拒不改善，將移請拆除大隊依法強制拆除。

水利局長宋德仁表示，汙水接管只是改善環境的第一步，後續維護管理同樣重要。巡檢過程中仍發現部分住戶因個人需求，在後巷搭建違建或堆放私人物品，占用公共空間，也影響汙水設施維護。若後巷遭違建阻隔，不僅日常檢修受影響，一旦發生管線阻塞或異常，也將增加維修困難，影響排水效能及周邊環境衛生。

水利局指出，目前後巷巡檢採柔性勸導方式優先處理，提醒住戶後巷屬公共空間，也是汙水設施維護的重要通道，若經勸導仍未改善，市府將展現執法決心，移請拆除大隊依法辦理強制拆除，以維護公共利益。

除維護汙水設施外，水利局自103年起推動「後巷彩繪計畫」，截至今年5月已完成776條巷弄美化，透過融入在地特色彩繪，將原本昏暗、潮濕的後巷改造成主題藝術空間，也提升居民共同維護環境的意願。

水利局表示，汙水建設目的在提升市民居住品質與健康，已完成接管區域將持續定期巡檢，若發現違規情形，仍會以溝通勸導為優先，也呼籲民眾不要重建違建或堆放雜物，共同維護後巷整潔，讓公共空間發揮應有功能。

新北市針對已完成汙水接管的後巷，運用牆面彩繪提升環境品質。圖／新北市水利局提供
新北市針對已完成汙水接管的後巷，運用牆面彩繪提升環境品質。圖／新北市水利局提供

部分民眾違反規定，汙水設施完工後擅自搭建違章建築。圖／新北市水利局提供
部分民眾違反規定，汙水設施完工後擅自搭建違章建築。圖／新北市水利局提供

後巷汙順設施完工後整潔又乾淨。圖／新北市水利局提供
後巷汙順設施完工後整潔又乾淨。圖／新北市水利局提供

違建 水利局 新北

延伸閱讀

新莊公寓成天空垃圾山市府今強制清運 民代籲速訂自治條例納管

新竹科技執法抓亂丟垃圾！這路段列重點查緝區 最高罰6000元

強颱巴威逼近！花蓮120小時暴風侵襲率破5成 市公所清溝防淹水

南市府落實下水道清淤備戰巴威颱風

相關新聞

新北推智慧停車 明年底3萬餘路邊車格全面智慧化

新北市府近8年來新建133座公有停車場，新增1萬4459格汽車停車位及1萬554格機車停車位，並完成314座智慧化停車場建置。新北市長侯友宜今天宣布，新北持續推動智慧停車，預計2027年底3萬餘個路邊車格將全面智慧化。交通局長鍾鳴時說，包括9723格建置智慧路側設施、2萬3931格設置地磁偵測設備，民眾可透過新北市即時交通資訊網、易停網、停車大聲公 ，24小時掌握即時路邊格位資訊，找車格不用再碰運氣。

新北逾1.4萬條後巷完成汙水接管　112件違建勸拆還公共空間

新北市已完成逾1.4萬條後巷汙水接管，為確保汙水系統正常運作，水利局每月固定巡查上千條巷道，並針對後巷違建及雜物堆置持續勸導改善。水利局表示，自112年以來，已成功勸導112處違建自行拆除，維護汙水設施巡檢及維修空間，若勸導後仍拒不改善，將移請拆除大隊依法強制拆除。

南港展覽館1、2館室內空品不合格 北市環保局：二氧化碳濃度超標

暑假是旅遊、展覽活動的旺季，台北市環保局今公布空氣品質專案稽查31處的結果，其中南港展覽館1館及2館的二氧化碳濃度超過室內空品標準，環保局在場所入口明顯處張貼不合格標示，並要求限期7月30日前改善。

影／新莊屋頂垃圾山出動吊車清運 屋主被罰200萬喊冤說沒錢

巴威颱風來襲，新莊區中正路巷弄內一處頂樓堆放大批垃圾，住戶憂恐成「垃圾炸彈」，市府環保局昨天展開清理作業，出動吊車將垃圾一袋袋從六樓窗口吊離，預計要花上兩周的時間才能清理完成。

北市心中山、迪化商圈8月起禁菸 6個負壓式吸菸區今啟用

台北市長蔣萬安喊出打造「無菸城市」，繼西門町商圈上月起全面禁菸，除吸菸區外；北市府8月1日起再擴大至心中山線形公園周邊商圈、迪化商圈。衛生局今表示，今起新增6處指定負壓式吸菸區，包含迪化商圈、民生社區、圓山花博園區等，全市現有12處。

北市大重機共用格位 增12處路外停車場

為優化市區停車空間使用效率，北市即日起，擴大試辦「路外機車停車場開放大型重型機車共用格位」計畫，再增十二處公有路外機車停車場。葉姓男子說，此次擴大，對騎士來說明顯有感。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。