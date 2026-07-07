南港展覽館1、2館室內空品不合格 北市環保局：二氧化碳濃度超標

暑假是旅遊、展覽活動的旺季，台北市環保局今公布空氣品質專案稽查31處的結果，其中南港展覽館1館及2館的二氧化碳濃度超過室內空品標準，環保局在場所入口明顯處張貼不合格標示，並要求限期7月30日前改善。

環保局表示，考量暑假期間民眾出國旅遊換匯需求增加、各大型展覽活動也陸續登場，所以特別規畫空氣品質暑期稽查專案，將暑假期間人潮較多的金融機構營業場所及展覽館列為重點稽查對象。5至6月共稽查28處金融機構營業場所及3處展覽館，檢測項目包含包括二氧化碳、甲醛及懸浮微粒等。

環保局公布檢測結果顯示，大部分場所均符合室內空氣品質標準，僅有台北南港展覽館1館及2館之二氧化碳濃度分別達1474ppm及1225ppm，已超過二氧化碳管制標準1000ppm。環保局已依法要求業者限期改善，並在場所入口明顯處張貼不合格標示，若逾期未改善將依該法第15條處5萬元以上25萬元以下罰鍰。

環保局說，二氧化碳濃度偏高通常反映室內通風換氣不足或人潮過於集中，雖二氧化碳本身並非有毒物質，但濃度過高容易使人感到悶熱、疲倦及注意力下降，也代表室內新鮮空氣供應不足，因此場所管理者應持續維持空調及機械通風設備正常運作，並依人流狀況適時調整換氣量，維持良好室內空氣品質。

台北市環保局在南港展覽館1館執行室內空品稽查檢測。圖／台北市環保局提供

台北市環保局在南港展覽館2館執行室內空品稽查檢測。圖／台北市環保局提供