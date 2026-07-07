影／新莊屋頂垃圾山出動吊車清運 屋主被罰200萬喊冤說沒錢

巴威颱風來襲，新莊區中正路巷弄內一處頂樓堆放大批垃圾，住戶憂恐成「垃圾炸彈」，市府環保局昨天展開清理作業，出動吊車將垃圾一袋袋從六樓窗口吊離，預計要花上兩周的時間才能清理完成。

堆放垃圾的屋主高先生受訪時表示，他正打算要去環保局，因為環保局要求他繳交200萬的清運費，並要求他把錢存放進環保局戶頭，他要去申訴，因為他根本沒有錢，即便叫他拿1萬也拿不出來，何況是200萬。

高姓屋主說，這些廢棄物他花了一年多的時間才堆到這麼多，他的用意，是想在這些廢棄物中「找尋跟核電廠有關、有利用價值的小零件」。

面對住戶的反彈，高先生表示，這些廢棄物都有用電纜線綁住，去年經過颱風也沒有被吹落，住戶要找他麻煩，他也沒有辦法。

該處垃圾屋的垃圾從樓梯間一路堆到屋頂，由於空間狹小，環保人員必須先以吊車將部分垃圾吊離後，才能進入屋頂繼續作業，環保局人員表示，該處位於無尾巷，車輛無法進入，只能以小車接駁方式運送垃圾。

隨著颱風即將來襲，附近居民擔心垃圾山被強風吹落成為不定時炸彈，新莊區公所除了趕緊找來清潔人員協助處理，同時利用大型吊車將垃圾直接從頂樓吊下地面，再利用小車搬運到巷口的大型垃圾車，估計要花上兩個星期才能全部清運完畢。

新莊區中正路巷弄內一處頂樓堆放大批垃圾，新北市府環保局展開清理作業，出動吊車將垃圾一袋袋從六樓窗口吊離，再用小車接駁方式運出，預計要花上兩周的時間才能清理完成。記者杜建重／攝影

新北市府環保局出動吊車將垃圾從六樓窗口吊離，再用小車以接駁方式運出。記者杜建重／攝影

高姓屋主（右）在新莊一處頂樓堆放垃圾遭住戶檢舉，同時被環保局開罰，要求付200萬的清運費，高先生說，他沒有錢，即便叫他拿1萬也拿不出來，何況是200萬。記者杜建重／攝影