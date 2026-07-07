北市心中山、迪化商圈8月起禁菸 6個負壓式吸菸區今啟用

台北市長蔣萬安喊出打造「無菸城市」，繼西門町商圈上月起全面禁菸，除吸菸區外；北市府8月1日起再擴大至心中山線形公園周邊商圈、迪化商圈。衛生局今表示，今起新增6處指定負壓式吸菸區，包含迪化商圈、民生社區、圓山花博園區等，全市現有12處。

衛生局指出，優先在人潮密集的商圈實施禁菸措施，西門町商圈6月1日起為北市首個無菸商圈，且須到指定吸菸區吸菸，有效分流吸菸與不吸菸者。8月1日起新增2處無菸商圈，除吸菸區外，全面禁止吸菸場所，未於指定吸菸區內吸菸者，將依菸害防制法處2000元以上1萬元以下罰鍰；7月宣導、8月開始稽查。

心中山線形公園周邊商圈的禁菸範圍，東至中山北路2段、西至承德路2段、南至南京西路、北至民生西路所圍的平面區域，迪化商圈則是東至民樂街、西至西寧北路、南至南京西路（含南京西路239巷）、北至民生西路所圍的平面區域，兩地區均含邊界的騎樓、人行道。

另外，北市5月陸續啟用6個負壓式吸菸區，包含西門町商圈3處、捷運中山站與雙連站各1處、行一大客車停車場1處。衛生局說，今起在建成公園、迪化商圈、台北自來水園區、民生社區、大同區公所、圓山花博園區新增6處指定負壓式吸菸區及68處戶外開放式吸菸區，全市指定吸菸區總數已達274處。

衛生局說，心中山線形公園周邊商圈共有3處負壓式吸菸區，位在捷運中山站、雙連站、建成公園；另有3處戶外吸菸區，捷運行政大樓、中山北路2段42巷停車場已啟用，中山運動中心旁平面停車場1處尚未啟用。迪化商圈1處負壓式吸菸區則在永樂市場。

北市府已建置「指定吸菸區地圖」，民眾可透過「台北通」、「台北捷運GO」、「現在玩台北」APP，查詢鄰近指定吸菸區位置。衛生局長黃建華呼籲，有吸菸需求的民眾請至指定吸菸區吸菸，透過擴大禁菸場域與指定吸菸區設置，讓民眾免受二手菸、三手菸的危害。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

北市衛生局今啟用6處指定負壓式吸菸區。圖／台北市衛生局提供

北市衛生局今啟用6處指定負壓式吸菸區。圖／台北市衛生局提供

北市衛生局今啟用6處指定負壓式吸菸區。圖／台北市衛生局提供

北市衛生局今啟用6處指定負壓式吸菸區。圖／台北市衛生局提供

北市衛生局今啟用6處指定負壓式吸菸區。圖／台北市衛生局提供

迪化商圈則是東至民樂街、西至西寧北路、南至南京西路（含南京西路239巷）、北至民生西路所圍的平面區域，兩地區均含邊界的騎樓、人行道。圖／台北市衛生局提供