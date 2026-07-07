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北市鄰里停車優惠申請作業不一 停管處「這點」考量 回歸現場作業

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
北市公有停車場都會貼出告示，提醒鄰里優惠及登記等相關資訊。記者邱書昱／攝影
北市公有停車場都會貼出告示，提醒鄰里優惠及登記等相關資訊。記者邱書昱／攝影

北市公有停車場通常會提供當地鄰里7折的優惠臨停措施，不過，北市議員詹為元接到陳情，每處停車場的登記時間、申請方式不同，有些1年、有些2個月，而造成民眾困擾，盼市府能統一規範。停管處說明，主要考量防範戶籍異常遷徙，而導入戶政資料會有個資疑慮，因此仍回歸現場作業。

詹為元表示，公有停車場提供鄰里優惠臨停措施，多由各委託經營業者自行規畫管理，所以出現有些需要1年定期重新登記，有些則是2個月就要重新登記，缺乏一致性。

他說，反觀由北市停車管理工程處直接管理的停車場，由於系統可介接民政資料，能夠直接確認民眾是否具備里鄰居民身分，不需要民眾反覆提供證明文件或定期重新登記，相對便利許多。

他建議，目前里鄰優惠臨時停車的優惠相同，但是委外業者不同，造成登記方式、登記期間也有所差異，應該請停管處盤點現行執行情形，並檢討於委外契約中納入統一規範，同時評估導入系統介接或數位化認證機制，

建立一致且透明的作業標準。

停管處回應，主要是考量防範戶籍異常遷徙，過去里民優惠臨停未設定期檢驗時間，實務上多有發現部分民眾為取得該項優惠，將戶籍短暫遷入以取得資格後隨即移出。為修補此一管理漏洞並確保市府資源的公平性，現行規範為配合各停車場的定期票登記驗證時間，同步進行里民身分的驗證。

停管處表示，雖驗證時間與定期票，像是月票或雙月票的販售周期同步，但里民優惠臨停措施的性質與定期票不同，民眾僅須配合於該期間完成身分查驗，無須參與登記抽籤，經確認具備里鄰居民身分即可享有臨停優惠。

另外，有關介接戶政資料部分，停管處表示，主要考量個資保護限制，該系統涉及民眾個人資料，基於資訊安全與個資保護規範，無法直接將權限提供給民營廠商，因此，里民身份驗證仍須回歸現場作業，也配合各場站定期票驗證時間辦理。

北市公有停車場都會貼出告示，提醒鄰里優惠及登記等相關資訊。記者邱書昱／攝影
北市公有停車場都會貼出告示，提醒鄰里優惠及登記等相關資訊。記者邱書昱／攝影

北市 停車場 詹為元

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