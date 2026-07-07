政院核定國影二期增預算 新北：6年原地踏步
新北市府新聞局長李利貞今天表示，針對行政院核定文化部國影二期修正計畫，也就是中央從109年起承諾全額負擔興建費用，文化部去年才調整造價、行政院昨天同意，6年來原地踏步。
行政院6日核定「國家電影及視聽文化典藏專業設施改善及博物館建置」修正計畫，修正後總經費由原新台幣45.1億元，增為83.0494億元，期待新北市政府儘速完成土地無償撥用。
新聞局發布新聞稿回應，李利貞表示，文化部聲稱經費增加是因為新北市要求增加停車格，但政院110年就已針對停車格數進行協商，確認照都市計畫要求進行。
她表示，在同一個時期，行政院公共工程委員會於審議過程中提醒文化部「單價偏低」，文化部仍維持原編列數，直到114年才調升工程造價，遭行政院質疑合理性。
李利貞，新北市在國影一期出地、出錢又出力，在二期給予行政協助不遺餘力，這塊基地就是停車場用地，市府全力配合規劃，才變更為「影視兼停車用地」；文化部在計畫進度延宕情況下，不研究如何亡羊補牢，整天思考如何卸責地方，如果把這種心力變成執行力，國影二期早就開始營運。
李利貞表示，新莊地區快速發展，中央工程持續延宕，市府仍不放棄維持溝通管道，結果又是只看到文化部在新聞稿宣稱要密切溝通，市府深感無奈。
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