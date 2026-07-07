北市大重機共用格位 增12處路外停車場

為優化市區停車空間使用效率，北市即日起，擴大試辦「路外機車停車場開放大型重型機車共用格位」計畫，再增十二處公有路外機車停車場。葉姓男子說，此次擴大，對騎士來說明顯有感。

北市停管處表示，「路外機車停車場開放大型重型機車共用格位」自首波試辦以來，大型重機騎士對能有更多元、便利的停車選擇給正面肯定，為落實空間活化，此次擴大篩選出條件合適的十二處路外機車停車場，分別在信義、南港、士林、大同等區，透過空間共享概念，緩解大重機停車需求。場內設置專屬停車須知牌面，引導車主遵循斜停規範，方便民眾識別與停放。

試辦期間觀察使用成效，停管處表示，車主在政策熟悉與資訊擴散階段，使用量有逐步上升趨勢，五月迎來顯著的使用高峰，整體停放車次與時數達到試辦期間的最高點。

不過到上月，整體停放車次明顯回落，顯示大眾度過初期嘗試階段後，大重機的停車需求已排除短期波動，回歸至穩定的常態基本盤。

停管處提醒，大重機停放於機車區時，要留意停放與收費原則，依現場標誌指示，得斜向停放且以最多兩個機車格位為限，收費比照各場機車費率的兩倍計收。