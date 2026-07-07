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新北第二行政中心 降低交通衝擊

聯合報／ 記者葉德正黃子騰／新北報導
新北市府第二行政中心位在三重區，正在做最後施工。記者葉德正／攝影
新北市府第二行政中心位在三重區，正在做最後施工。記者葉德正／攝影

新北市政府第二行政中心預計今年底啟用，警察、消防、衛生、勞工、交通等局處將進駐，牽動三重衛生所等空間重新配置。工務局昨說明，第二行政中心除整合市府辦公空間，肩負帶動溪北地區發展的重要任務，結合捷運、公共服務、智慧治理及大型開放空間，成為新的行政核心。

二辦預估有三千名公務員上班，三重區中興里長林深泉說，二辦能為三重注入新氣象，地方較擔心的交通問題，相信市府及三重警分局會做好規畫。

立法院財委會昨到三重視察，關注第二行政中心工程進度。工務局主秘李仲昀指出，第二行政中心地下空間以交通轉乘及停車需求為主，規畫一千五百席汽車位、三千席機車位，設置三處主要出入口，地下層全面串聯，提供機關員工及民眾洽公使用，降低周邊交通衝擊。地下二樓將透過連通道直接銜接捷運先嗇宮站，出捷運後可一路步行至停車場及市府，不必再走到地面。

建築規畫方面，一樓至六樓為公共服務空間，一樓採全開放式設計，可作為展演及大型活動場域，搭配戶外廣場及行政園區，未來可比照歡樂耶誕城等大型活動串聯，擴大活動腹地。三重衛生所將遷入二辦，衛生所現址打造為三重聯醫第三醫療大樓。

二辦高樓層規畫交通控制中心、消防ＥＯＣ緊急應變中心及資安單位進駐，整合警政、消防、交通、資訊安全功能。

捷運 三重 衛生所

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