高齡照護 新北銀新未來城 拚長照量能

新北長者逾八十二萬人，長照需求日增，市府在碧華國中舊址打造「銀新未來城」，透過ＢＯＴ模式引進民間資源，打造結合住宿式長照機構、護理之家、日照中心、門診醫療、復健服務的整合型高齡照護園區。日前招商無人投件，市府將微調招商條件及合作模式，蒐集市場意見再公告招商。

立院財政委員會昨安排到三重視察地方建設，立委李坤城、蘇巧慧、洪孟楷、羅明才等人到場。蘇巧慧說，她支持銀新未來城計畫，提醒新北衛生局應照顧到青銀共創空間等設施，做好社區營造，讓年輕人也願意走進去。

銀新未來城基地二點三公頃，預計投入民間資源五十六億元，規畫興建住宿型長照機構約二百床、社區式長照機構一百二十床，另有醫療設施、幼兒托育等空間。

全案二○二一年曾招標流標，因社福用地等公益性議題，案件遲至二○二五年六月內政部才通過審議。

近期招商未能吸引廠商投標，新北衛生局分析，近年營建成本、資金成本及市場投資環境變化，加上本案開發量體較大，投資金額高、回收期長，廠商評估較審慎。

衛生局指出，銀新未來城是因應高齡社會的重要建設，推動方向不變，將檢討招商條件及合作模式，在兼顧公共利益及投資可行性前提下調整招商文件，提升民間參與意願。

議員王威元直言，進入選舉年，許多涉及龐大投資的重大ＢＯＴ案，業者持觀望態度，通常待新市長上任確認政策方向，再決定是否投入。

「我反對採ＢＯＴ模式。」議員李倩萍說，銀新未來城是學校用地變更為長照專區，打造為照顧失智、失能長者示範據點，目前規畫朝向全齡友善住宅，失智、失能照護量能恐不足，憂偏離政策初衷。流標是重新檢討的契機，市府可重新審視整體規畫。

會計師蔡晏潭說，透過ＢＯＴ模式，業者要出資興建還要營運，壓力頗大，且土地非業者所有，投資風險較高。他建議，二百床住宿式長照機構可改由政府負擔興建成本、民間負責營運，採ＯＴ或ＢＴＯ等模式，讓社會福利法人或長照業者專責經營。北市內湖行愛住宿長照機構，由政府興建，再委託北醫體系經營，此一模式值得銀新未來城參考。