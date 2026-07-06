推廣基層棒球向下扎根 第二屆北海岸棒球體驗營登場

為推廣基層棒球運動向下扎根，並深耕地方運動風氣，新北市議員鄭宇恩攜手前職棒選手何紀賢教練、新北市小土狗志工協會，在淡水沙崙文中四壘球場正式展開為期三天的「2026北海岸棒球體驗營」，新北市議員鄭宇恩更特別親臨現場主持，為營隊揭開熱血序幕，期盼藉此活動帶動淡水及北海岸在地的棒球運動熱潮。

新北市議員鄭宇恩表示，今年是「北海岸棒球體驗營」邁入的第二屆，活動主要招收淡水、八里、三芝、石門等地區國小三年級至六年級的小學生。舉辦這項營隊的核心初衷，就是希望讓孩子們能在暑假期間有機會親身接觸棒球、進而熱愛棒球。鄭宇恩強調，期盼透過體驗營的方式，在地方基層「在地培養」出更多喜歡棒球的優秀選手，並藉由這樣的機會喚醒更多市民朋友對在地體育發展的關注。

今年營隊反應相當熱烈，吸引了將近40位頂著烈日、充滿活力的小朋友前來共襄盛舉。鄭宇恩議員也特別在現場表達對家長們的感謝，謝謝爸爸媽媽們願意在百忙之中撥空帶小朋友來參與體驗。她指出，夏天的天氣非常炎熱，小學員們在接下來的訓練中，不僅要服從並聽從專業教練的指揮與指導，更要克服高溫嚴熱的氣候考驗。不論如何，願意踏上球場揮灑汗水的小朋友都值得極大的鼓勵與掌聲。

根據主辦單位規劃，本次「2026北海岸棒球體驗營」主打「熱血揮棒、快樂學習、團隊合作」三大核心精神。活動內容相當豐富紮實，包含：棒球基礎技巧教學、團隊合作與運動員精神培養、模擬比賽實戰體驗等，並全程由專業教練與助教陪伴，確保孩子們在「快樂學習、安全第一」的環境下享受棒球樂趣。

鄭宇恩議員服務處表示，期盼透過這三天的營隊，讓北海岸的孩子們能真正「在球場上學習成長，留下最棒的夏日回憶！」，也期許這顆棒球的種子能從淡水沙崙球場出發，在北海岸各個角落發芽茁壯。