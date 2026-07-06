新北第二行政中心年底啟用 民代：可帶動商圈發展、開放水門替代動線

新北第二行政中心預計今年底正式啟用，包含警察、消防、衛生等局處將進駐辦公。地方期待能為商圈注入新動能，當地里長也樂觀其成。議員王威元建議市府開放堤防水門銜接疏洪道作為替代動線，因應人車潮帶來的衝擊。

王威元指出，第二行政中心市府各機關進駐後，將有約3000名公務人員在此辦公，可望帶動周邊餐飲、零售、生活服務及住宅租賃需求，為地方商圈注入新動能。不僅有助翻轉三重過去「工業區」的既有印象，更將提升地方行政、產業與生活機能。

王威元說，加上鄰近東森電視總部遷入，可望形成媒體、科技與公部門共榮的產業聚落，創造更多就業機會，吸引青年留在三重發展。但王威元也提醒，第二行政中心雖規畫約1500席汽車及3000席機車停車位，但尖峰時段重新路五段、光復路口及重新橋、中山橋周邊仍可能出現壅塞，交通衝擊不容忽視。

王威元表示，早在4年前工程開工時，就曾邀集交通局會勘，建議評估開放堤防水門銜接疏洪道作為替代動線。王威元強調，「交通問題發生後再解決是一種方式，但預見問題、提前疏導更重要。」建議市府持續檢討交通號誌、車流動線及公共運輸配套，及早因應人車潮帶來的衝擊。

三重區中興里長林深泉說，原本這附近是工業區，二辦進駐後能為三重注入新氣象，帶動當地繁榮，里民都很期待樂觀其成。對於有可能帶來的交通衝擊，林深泉表示相信市府及三重警分局會做好規畫。