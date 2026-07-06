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滑世代不受騙 汐止區青山學子AI剪輯分享生活

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
影像製作營結合時下最夯的AI主題，實作課程讓學生邊學邊玩。圖／觀天下有線電視提供
影像製作營結合時下最夯的AI主題，實作課程讓學生邊學邊玩。圖／觀天下有線電視提供

新北市政府新聞局指導，新北市公用頻道活化運用委員會、觀天下有線電視聯合舉辦的「滑世代不受騙」影像製作營，今年走入校園，結合青山國中小在暑假開辦營隊，今(6)日邀請世新大學講師教導學生以及家長，學習使用時下最夯的AI生成影片以及剪輯等等，學生們開心玩AI。

「滑世代不受騙」影像製作營，教導如何時用時下最夯的AI生成影片以及剪輯等等，現場學習氛圍熱烈，課程內容豐富多元，結合時下最夯的AI主題，實作課程讓學生邊學邊玩，當天還有家長也一起陪著孩子來，跟著學AI課程，好認真。

青山國中小校長陳衍鈴表示，暑假辦理AI營隊，這個營隊非常特別，和防詐相結合，既可以讓孩子學習AI的應用，又可以在防詐議題有更深入的理解，這次的課程感謝觀天下的資源挹注，邀請許教授協助指導。

青山國中小學生說，我喜歡上AI的課程是因為本身對AI就很有興趣，再加上有老師的鼓勵，剛好有這次的機會可以學習，今天學到很多新的方法，學了像是用AI生成影片，不用像以前用很繁瑣的步驟就可以生出好的畫面，回家可以和家人分享，一起做做看。

青山國中小家長提到，本來就有想學AI，這次特地跟孩子來上夏令營的課程，因為現在是AI趨勢當先，所以家長陪同孩子來上課，對自己來了解AI是很有幫助的，今天學了AI上的應用，像是GPT怎麼生成圖片、影片，跟老師講的主視覺圖，利用主視覺圖去產生一些動畫，覺得課程非常的精彩。

有線電視 世新大學

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