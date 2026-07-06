淡水區崁頂里長吳庭岳宣布交棒 不選議員大推四里女力

新北市淡水區淡海新市鎮因近年人口快速成長，行政區域持續調整，其中原「崁頂里」因人口突破法定門檻，正式於7月1日劃分割分為三里。面對全新的基層政治格局，先前有意參選市議員的現任崁頂里長吳庭岳，在成立四里聯合競選總部時為地方拋下震撼彈。吳庭岳不僅公開推薦四位優秀的女性里長參選人，成立淡水首次「四里聯合競選總部」，更同步宣布自己將不再連任里長，亦不會參選年底的市議員選舉，期盼透過「世代傳承」與「團隊合作」，為淡海新市鎮打造嶄新的基層服務模式。

這場聯合競選總部的成立大會，包括了崁頂里游雅晴、新市里陳佳君、新崁里曾怡菁，以及鄰近的大庄里鄭名芳，吸引了地方跨黨派的高度關注。民進黨籍新北市議員鄭宇恩與國民黨籍新北市議員陳偉杰均親自到場出席。市議員鄭宇恩在致詞時高度肯定這四位由吳庭岳推選出來的里長參選人，讚賞她們過去在基層擔任鄰長時的努力付出與衝勁。市議員陳偉杰則表示，更重要的是特別前來為適逢生日的吳庭岳送上溫馨祝福。

對於外界相當關心他不競選連任、亦不參選市議員的決定，吳庭岳坦言，這是在他大病初癒後深思熟慮的結果。他認為：「一個好的里長，不應該是讓大家永遠都需要他，而是要建立一個可傳承的服務精神。基層政治改變了，台灣的政治才會改變。最重要的不是一個人拼命往上走，而是要帶著地方一起向前走。」兩位市議員也期許吳庭岳在身體康復後，能與這些政治素人里長參選人順利交棒延續，給予滿滿祝福並盼其持續發揮影響力。

吳庭岳在成立大會上表示，這是淡水區第一次有四個里進行聯合競選。他強調：「這四位都是女生，這次我們『女力上場』，團隊的活力一定是滿分！」他期許四位女性候選人能夠在各自的里區內深耕，延續過去努力服務的精神，讓大家都共創一個更好的里鄰環境。

本次聯合競選總部包含了由崁頂里一分為三以及靠近沙崙的大庄里。吳庭岳強力推薦的四位參選人分別為，崁頂里游雅晴、新市里陳佳君、新崁里曾怡菁，以及鄰近的大庄里鄭名芳。值得注意的是，這四位參選人皆為女性政治素人，過去在擔任鄰長期間就展現出極高的服務熱忱與拼勁。

談到未來的個人規劃，吳庭岳笑著表示，人生想要嘗試和想做的事情還很多，現階段他想讓自己先沉澱一下，看看還有什麼想做的事情。他強調，自己是一個習慣努力往上衝的人，相信未來不論在任何領域發展，他都能夠繼續發光發熱。