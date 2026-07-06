汐止仲夏音樂派對登場 學校、MOMO哥哥姊姊嗨翻盛夏

汐止區公所主辦的年度音樂盛事「仲夏音樂派對」，在放暑假的第一個週末下午熱鬧登場，活動匯聚在地社團與12所學校輪番演出，並且特別邀請MOMO家族的優格姐姐、檸檬哥哥帶動唱，吸引大批民眾熱情參與，在音樂與歡笑中度過難忘的仲夏夜。

汐止區12所學校的音樂團體輪番上陣，帶來多樣化的音樂與舞蹈表演，中間時段則是由在地企業觀天下有線電視熱情贊助，邀請來了MOMO家族的優格姐姐、檸檬哥哥帶動唱跳，小朋友們開心的站在最前面，當天新北市民政局主秘、新北市議員白珮茹、周雅玲等來賓都一起站上舞台、跟著哥哥姊姊，和小朋友們一起唱跳，現場氣氛好歡樂。

觀天下有線電視公司總經理黃清波提到，觀天下在地深耕30年，每一年也都會配合汐止區公所，贊助仲夏音樂派對的活動，每年人潮都非常多，看了真的很感動，還有許多社團及學校音樂團體都一起參與這盛年度盛事，觀天下勢必每一年都要來參與。

汐止區長林慶豐表示，「仲夏音樂派對」已成為汐止重要的藝文品牌活動，公所持續透過音樂與文化凝聚社區力量。今年邀集2個社團與12所學校共同參與，不僅提供孩子們展現才華的舞台，也讓市民朋友共享一場屬於汐止的夏日限定音樂饗宴。

當天從下午四點開始就有市集有音樂，現場市集有各式各樣有趣的關關活動，也有消防隊的消防宣導體驗，活動安排非常多元，一直持續到晚上，趁著星空，搭配公所這次推出打卡送好禮，準備的星星燈，台上白雲國小國樂團演出，也一面和現場的大小朋友互動，演奏動感的《APT》，底下五顏六色星光點點的波浪舞，嗨翻全場。