瑞芳車站施工動線會勘 完善旅客通行安全

因應瑞芳車站工程施工及7月底臨時候車大廳啟用，屆時旅客進出站動線將有所調整。為維護施工期間旅客及行人通行安全，臺灣鐵路公司今(6)日上午邀集新北市政府警察局瑞芳分局、瑞芳區公所及地方里長等相關單位辦理現場會勘，共同檢視交通維持措施及人行動線規劃。

會勘針對車站周邊環境進行實地勘查，重點討論臨時人行道劃設範圍、標線設置位置、禁停紅線補繪及施工期間旅客進出站動線，希望透過完善的交通維持措施，降低施工對民眾通行造成的影響，兼顧工程推動與公共安全。

地方里長表示，瑞芳車站每日進出旅客眾多，施工期間若能提前完善人行動線及交通標誌設置，並加強禁停管理與現場引導，將有助降低人車交織風險，保障旅客及居民通行安全，也期盼工程順利推動，將施工期間對地方交通的影響降到最低。

臺灣鐵路公司表示，瑞芳車站工程將依既定期程推動，施工期間也將持續檢視旅客通行動線及交通維持措施，並依現場實際需求滾動調整相關設施，加強安全引導與告示，降低施工對旅客及居民的影響，提供安全、順暢的通行環境。