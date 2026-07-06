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颱風巴威來襲 侯友宜召開災應中心整備會議
新北市長侯友宜今天下午召開災害應變中心颱風整備會議。他指出，颱風巴威預計在週五夜晚至週六對新北市影響最為明顯，要求市府團隊做好萬全準備，並提醒民眾做好防颱準備。
市府指出，依據中央氣象署與新北市天氣團隊的氣象情資研判，今年第一個侵台的強烈颱風巴威持續朝台灣方向接近。
市府表示，目前颱風中心位置約在鵝鑾鼻東南東方2680公里海面上，七級暴風半徑達320公里，未來24小時內仍有增強空間，接近台灣時有稍減弱趨勢，仍為暴風半徑極大的颱風。
侯友宜指出，巴威預計在週五夜晚至週六對新北市影響最為明顯，已要求市府團隊做好萬全準備，颱風環流範圍極大，無論颱風中心是否登陸，皆有可能為新北帶來顯著風雨，提醒民眾務必提前做好防颱準備，於家中備妥防災物資。
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