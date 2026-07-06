快訊

食藥署追查「毒油事件」…姜至剛再上火線回應 更新360家業者及產品

疑涉內線交易！張國華、張國政等9人遭北檢搜索約談 長榮海運回應了

分科測驗周末登場！3.9萬人報名 數甲最多人考、選4科最熱門

聽新聞
0:00 / 0:00

颱風巴威來襲 侯友宜召開災應中心整備會議

中央社／ 新北6日電

新北市長侯友宜今天下午召開災害應變中心颱風整備會議。他指出，颱風巴威預計在週五夜晚至週六對新北市影響最為明顯，要求市府團隊做好萬全準備，並提醒民眾做好防颱準備。

市府指出，依據中央氣象署與新北市天氣團隊的氣象情資研判，今年第一個侵台的強烈颱風巴威持續朝台灣方向接近。

市府表示，目前颱風中心位置約在鵝鑾鼻東南東方2680公里海面上，七級暴風半徑達320公里，未來24小時內仍有增強空間，接近台灣時有稍減弱趨勢，仍為暴風半徑極大的颱風。

侯友宜指出，巴威預計在週五夜晚至週六對新北市影響最為明顯，已要求市府團隊做好萬全準備，颱風環流範圍極大，無論颱風中心是否登陸，皆有可能為新北帶來顯著風雨，提醒民眾務必提前做好防颱準備，於家中備妥防災物資。

侯友宜 新北 新北市長

延伸閱讀

強颱巴威來勢洶…南消啟動防颱應變 黃偉哲：0625豪雨成災點加強戒備

強颱巴威北轉倒數 氣象署估這天海警、陸警連發

風雨無阻還是延期？強颱巴威恐亂分科測驗 大考中心下周討論

強颱巴威 恐強碰分科測驗

相關新聞

北市大重機共用格位擴大試辦！今起再增12處路外停車場

延續機車與大型重型機車共用車格2.0計畫，台北市停管處今公告，即日起將新增12處公有路外機車停車場供停放，同時也配合設置牌面，引導車主遵循停放規範。

新莊公寓成天空垃圾山市府今強制清運 民代籲速訂自治條例納管

新北市新莊區中正路1處老舊公寓頂樓、樓梯間，長期遭住戶堆放大量回收廢棄物，宛如天空垃圾山，引起附近民眾抱怨。新北市府今天展開強制清除，預計2周時間完成清理。新北市議員陳世軒、翁震州要求市府訂定自治條例，才能解決囤積亂象。

偏鄉居民抱怨路太爛 李四川：我的專長 提高公所預算 給大家最勇的路

國民黨新北市長參選人李四川今到石門區，出席「川友會」成立大會。地方人士對偏響道路品質多所抱怨，李四川說，工務局評估效益，會先把錢拿去修板橋的路，他若當選市長，會提高區公所的預算，給鄉親最勇（台語，堅固）的路。

北市教育局雙語營隊認識議會 哈佛、台大當隊輔與小朋友對談

暑假到來，北市教育局今年與北市議會舉辦雙語營隊活動，結合體驗議會運作及北市觀光巴士，吸引國小國中80人參加，今天是舉辦首日，國小組更邀請青年局17位海內外實習生擔任隊輔，帶領小朋友共同完成任務。教育局表示，盼透過雙語對談與交流讓英語融入孩子生活中。

三重第二行政中心進度與規畫配置曝光 可直通先嗇宮站

立法院財委會今天到三重地區視察，了解三重地區建設進度。其中三重第二行政中心工程進入完工倒數階段，市府預計今年底啟用，警察局、消防局、衛生局、勞工局、交通局等局處將陸續搬遷進駐。新北市工務局表示，第二行政中心除整合市府辦公空間，也肩負帶動溪北地區發展的重要任務，未來將結合捷運、公共服務、智慧治理及大型開放空間，成為新北新的行政核心。

立法院財委會赴三重視察 綠議員籲檢討銀新未來城BOT模式

立法院財政委員會今天前往新北市三重視察地方建設，針對銀新未來城、地下停車場、聯合醫院第三醫療大樓、第二圖書館、第二行政中心等重大建設交換意見。由於銀新未來城這次招商流標，民進黨新北市多位議員認為，市府應重新檢討BOT模式，回歸長照照護本質，避免偏離原先政策目標。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。