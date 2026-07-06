深澳鐵道自行車「百人淨灘」8/1登場

照片取自新北市政府

全台指標性觀光亮點「深澳鐵道自行車」，將於8月1日舉辦第6屆「『深』體力行，『澳』援海洋」百人淨灘活動。今年活動延續歷年大受好評的在地異業結盟，推出「山海美食地圖」與「現金抵用券」，邀請民眾在揮汗淨灘後，直接走進周邊特色店家大快朵頤，打造一場兼具環保實踐、低碳經濟與浪漫夜騎的夏日微旅行。

今年活動串聯鄰近深澳鐵道自行車八斗子站周邊7家在地特色商家，包含上好呷鍋燒麵、海隅咖啡、嚐香聚在地海鮮小吃、好好基地、Manatee Diner馬納蒂漢堡餐廳、喫冰二店、海日子，報名成功後即可於活動當日現場領取現金抵用券。為響應減塑環保，活動現場更提倡民眾自備水壺、環保杯，流汗淨灘後就能當場享用清涼的在地石花凍，用最接地氣的方式補充滿滿體力，隨後還能漫步至周邊合作商家折抵美食，品嚐八斗子在地好滋味，用行動回饋地方商圈。

本次活動將於 7月6日下午3時起正式開放線上報名，共分為「黃昏場」與「夜間場」兩梯次，為維護體驗品質，每梯次僅限額50人，總共只有100個名額。報名費用每人新臺幣250元，包含深澳鐵道自行車來回車票（原價250元）、專業活動保險、限量精美周邊及在地美食店家現金抵用券，超高CP值非常划算！現場更邀請到「海湧工作室」的專業環境教育講師，引導民眾透過國際淨灘(ICC)分類標準認識海洋廢棄物，讓環保觀念變得好玩又有意義。

活動的壓軸重頭戲則是淨灘後的浪漫享受。參與民眾將可免費體驗「燦爛夏夜山海騎」夜間班次，在夏夜徐徐海風中，穿梭於夢幻光雕隧道與浪漫星光海岸線之間。

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