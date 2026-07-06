臺北電臺「戀戀臺北夏日演唱會」7/18開唱

照片取自臺北市政府

臺北電臺為歡慶65週年臺慶，7月18日將於臺北市中山堂舉辦2026「戀戀臺北夏日演唱會」，以「臺語流行音樂人的故事」為主題，邀請王瑞霞、李明德、王中平等多位實力派與新生代歌手再現鄧雨賢、楊三郎等臺語流行音樂大師的經典歌曲。7月10日上午10時起開放免費索票，歡迎民眾踴躍索票入場。

臺北電臺臺長胡紹謙表示，本次演出將重現1930至1980年代的臺語經典，以5位指標性音樂人鄧雨賢、楊三郎、文夏、洪一峰、蔡振南的歌曲，透過王瑞霞、李明德、王中平、曾瑋中、吳美琳5位臺語唱將重新詮釋，將演唱 <四季紅>、<雨夜花>、<望你早歸>、<思慕的人>、<空笑夢>、<花若離枝>等20首耳熟能詳的金曲，每一個階段的音樂都是臺語音樂演變的縮影及歷史記憶。本場演唱會更特別邀請電臺主持人秦浩與知名歌手李明德攜手擔綱雙主持，讓觀眾盡情享受一場夏日臺語音樂盛宴，精彩可期。

「戀戀臺北 夏日演唱會」將於7月18日下午3時至5時登場。7月10日上午10時起同步於臺北市中山堂現場及KKTIX網路免費索票。民眾可親至「臺北市中山堂」現場索取實體票券，或透過「KKTIX 網路平臺」線上領取電子票券。本場演出全面採對號入座，每人限索取2張票券，數量有限，索完為止。

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