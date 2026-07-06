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新莊公寓成天空垃圾山市府今強制清運 民代籲速訂自治條例納管

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
新北市新莊區一處公寓，遭住戶堆積回收物。圖／新北市政府提供
新北市新莊區一處公寓，遭住戶堆積回收物。圖／新北市政府提供

新北市新莊區中正路1處老舊公寓頂樓、樓梯間，長期遭住戶堆放大量回收廢棄物，宛如天空垃圾山，引起附近民眾抱怨。新北市府今天展開強制清除，預計2周時間完成清理。新北市議員陳世軒、翁震州要求市府訂定自治條例，才能解決囤積亂象。

新北市議員陳世軒在臉書發文表示，市府今天出動大型吊掛機具，採用從屋頂將物品吊掛到一樓的方式清除囤積戶的物品，整個清除作業預計要兩周，期間也會進行道路管制，這周有颱風來襲，請市府多注意相關安全。

陳世軒指出，耗費這麼多人力、物力及資源，希望這是最後一次。但該囤積戶已多次被開罰、甚至清理過他堆積的物品，清完後又開始堆，從樓梯間蔓延到屋頂上，更殃及隔壁棟頂樓，環境髒亂更造成周遭居民長期困擾。陳世軒強調，為避免囤積行為的惡性循環，呼籲新北市府儘速訂定自治條例，明確訂出罰則及主責機關，並由衛生局跟社會局啟動關心輔導機制，才能有效管理囤積戶，讓居民們不再與堆積成山的廢棄物品們為鄰。

議員翁震州也在臉書發文指出，上月接獲陳情後前往會勘，發現不只公共空間遭占用，就連通往頂樓的逃生動線也受到影響，一旦發生火警後果不堪設想。堆滿雜物的住家看似只是環境凌亂，卻可能成為火災發生時最大的危機。

翁震州表示，許多四層樓以下未成立管委會的老舊公寓，都存在囤積屋、囤積物問題，大量雜物不僅容易孳生病媒蚊與老鼠，也增加火災風險，但第一線人員常因缺乏明確法源無法有效介入。在4月質詢時就要求市府推動立法＋強制力，加速解決囤積亂象，總質詢時也再次要求市府加速推動《環境維護管理自治條例》，並在法規完成前強化配套措施，讓第一線有法可循、有權可用，真正解決囤積亂象，守護市民居住安全。

天空 陳世軒 議員

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