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遭指放任惡劣包商 陽管處：嚴謹查核並依約扣罰

中央社／ 台北6日電

媒體報導，陽明山國家公園管理處放任清潔公司以低薪找街友打掃、以事後補拍方式交差等。陽管處回應，每月都依契約嚴謹查核是否如質完成清潔，絕不容許廠商投機取巧或以不實照片交差，發現清掃不確實情形，都依約退件並扣罰。

媒體報導，負責清潔陽明山國家公園多處景點的清潔公司，涉用低薪找街友、老人打掃，還要求員工事後補拍工作照交差、並拖欠薪水等，質疑陽管處放任這種情形發生。

陽管處今天透過新聞稿回應，園區清潔案是依政府採購法及勞務服務承攬契約規定執行，並訂有詳細工作規範及給付規定，為順利執行，陽管處也透過召開工作說明會讓承商明確瞭解勞務服務（清潔）範圍、內容（含頻度）及查核標準（含扣罰項目）。

陽管處說，報導指陽管處放任包商擺爛、要求員工造假照片等，實屬誤解。陽管處每月都依契約規定查核每項清潔工作是否如質完成，並檢視應附佐證資料，遇未完成事項除立即要求改善外，並依違反契約規定，予以不給付或計點罰款，沒有放任廠商。

陽管處表示，依約廠商每月須提供附有日期與時間照片作為履約佐證，正因陽管處查核嚴謹，絕不容許廠商投機取巧或以不實照片交差，發現清掃不確實情形，都依約退件並執行扣罰。

至於扣罰金額、次數與事由，陽管處回應，因涉及個案非公開資料，目前不方便提供，但確實有依契約扣罰。

另針對報導指廠商低薪聘用弱勢、拖欠薪資等爭議，陽管處表示，清潔人員聘用與管理是承商權責，但陽管處都有提醒承商須注意維護勞工權益及符合相關勞動法令規定，也積極要求廠商應完善文件及提早作業。對於廠商與離職員工間因車輛維修費、扣留簽到表及欠薪等所引發私權與勞資糾紛，深感遺憾，後續如涉及勞政調查也將全力配合。

陽管處表示，維護陽明山國家公園遊憩環境品質是首要任務，未來將持續嚴格把關清潔品質，針對廠商涉嫌違反法令等情事絕不寬貸，以提供全體國民及國際旅客優質的國家公園環境。

陽明山 國家公園 政府採購法 街友

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