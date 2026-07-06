北市大重機共用格位擴大試辦！今起再增12處路外停車場

延續機車與大型重型機車共用車格2.0計畫，台北市停管處今公告，即日起將新增12處公有路外機車停車場供停放，同時也配合設置牌面，引導車主遵循停放規範。

台北市停管處表示，為優化市區停車空間使用效率，並提供大型重型機車更友善的停放環境，從7月6日起擴大試辦「路外機車停車場開放大型重型機車共用格位」計畫，再新增12處公有路外機車停車場。

停管處表示，自首波試辦以來，大重機騎士對於能有更多元、便利的停車選擇給予正面肯定，為進一步落實空間活化，這次擴大篩選出條件合適的另12處路外機車停車場，並於場內設置專屬停車須知牌面，引導車主遵循斜停規範，方便民眾識別與停放。

停管處提醒，大重機停放於機車區時，請務必留意停放與收費原則：依現場標誌指示，得斜向停放且以最多2格機車格位為限，收費部分，比照各場機車費率的2倍計收。

停管處說，進出停車場時請減速慢行、遵守場內動線管制，並依規定格位停放，試辦期間停管處也將持續收集運作數據並檢視市民反映，作為未來滾動式調整停車政策的重要依據。