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北市教育局雙語營隊認識議會 哈佛、台大當隊輔與小朋友對談

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
暑假到來，北市教育局今年與北市議會舉辦雙語營隊活動，結合體驗議會運作及北市觀光巴士，吸引國小國中80人參加。記者洪子凱／攝影
暑假到來，北市教育局今年與北市議會舉辦雙語營隊活動，結合體驗議會運作及北市觀光巴士，吸引國小國中80人參加。記者洪子凱／攝影

暑假到來，北市教育局今年與北市議會舉辦雙語營隊活動，結合體驗議會運作及北市觀光巴士，吸引國小國中80人參加，今天是舉辦首日，國小組更邀請青年局17位海內外實習生擔任隊輔，帶領小朋友共同完成任務。教育局表示，盼透過雙語對談與交流讓英語融入孩子生活中。

該活動以「議會觀察、城市探索、雙語應用」為主軸，結合議會參訪、雙層觀光巴士城市探索及國際實習生交流，讓學生走出教室，於真實場域中探索城市，並將英語自然運用於學習與互動，今天是國小場舉辦，明天則舉辦國中組共80名額。

教育局今天上午於議會舉辦首場營隊，安排學生透過雙語導覽、任務學習及小組討論，認識議會功能與市政運作，並以英語針對健康與營養、校園環境等公共議題進行提問與交流，從課堂討論延伸至真實公共場域，體驗市政對話；下午則安排雙層觀光巴士城市探索，結合英語語音導覽及雙語任務，帶領學生認識重要地標，並透過觀察、紀錄及分享，從不同角度重新認識自己生活的城市。

教育局長湯志民表示，推動類似活動持續推動雙語教育，鼓勵學生走出教室，將英語運用於真實生活情境，透過跨域學習結合公共參與，希望能讓學生在小學就能有國際溝通能力及公民素養，也能讓英語更貼近生活。

而此次營隊也與青年局合作，由青年局本次暑假到來海內外實習生，擔任隊輔哥哥姐姐協助營隊小朋友共同完成任務，青年局長周羿希表示，此次實習生都是來自海內外知名大學哈佛、新加坡理工大學，國內大學包含台大、東吳等學生透過與孩童交流相互學習語言，也能透過營隊帶領激發市政靈感。

不少孩童對於參加營隊體驗感相當新鮮，有學生表示，「能和局長對話交流覺得很特別」也有學生說「以前上英語課都是和同學、老師練習，今天第一次和外國大學生聊天，雖有點緊張，但能用英語分享自己的想法，大哥哥大姐姐也很耐心，讓她更有信心開口說英語。」

暑假到來，北市教育局今年與北市議會舉辦雙語營隊活動，結合體驗議會運作及北市觀光巴士，吸引國小國中80人參加。記者洪子凱／攝影
暑假到來，北市教育局今年與北市議會舉辦雙語營隊活動，結合體驗議會運作及北市觀光巴士，吸引國小國中80人參加。記者洪子凱／攝影

北市 台大 教育局

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