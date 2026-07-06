三重第二行政中心進度與規畫配置曝光 可直通先嗇宮站

立法院財委會今天到三重地區視察，了解三重地區建設進度。其中三重第二行政中心工程進入完工倒數階段，市府預計今年底啟用，警察局、消防局、衛生局、勞工局、交通局等局處將陸續搬遷進駐。新北市工務局表示，第二行政中心除整合市府辦公空間，也肩負帶動溪北地區發展的重要任務，未來將結合捷運、公共服務、智慧治理及大型開放空間，成為新北新的行政核心。

工務局主任秘書李仲昀在簡報時指出，第二行政中心地下空間以交通轉乘及停車需求為主，規畫約1500席汽車位、3000席機車位，並設置3處主要出入口，地下層全面串聯，提供機關員工及民眾洽公使用，降低周邊交通衝擊。其中地下二樓將透過連通道直接銜接捷運先嗇宮站，民眾下車後可一路步行至停車場及市府洽公空間，不必再走到地面。

工程方面，目前捷運連通道防水閘門已完成，接續將進行捷運連續壁破除，相關審查及設備安裝皆依進度推動，預計年底配合整棟建築完工同步啟用。

建築規畫方面，一樓至六樓為公共服務空間，一樓採全開放式設計，可作為展演及大型活動場域，搭配戶外廣場及行政園區，未來可比照歡樂耶誕城等大型活動串聯，擴大活動腹地。

三樓將設置聯合洽公服務空間，其中三重衛生所將遷入，提供民眾辦理衛生及市政相關業務；衛生所搬遷後，現址將打造三重聯醫第三醫療大樓開發。

四至六樓則規畫為大型會議空間及餐廳，其中四、五、六樓提供各局處及地方團體申請辦理會議活動，六樓另設置餐飲服務，方便民眾及員工使用。

七樓以上至二十二樓為局處辦公空間，其中警察局及衛生局為主要進駐單位。李仲昀表示，警察局九、十樓將設置新警務中心，整合資訊設備、科技偵防及勤務派遣功能，成為未來新北警政指揮中樞。

高樓層也將規畫交通控制中心、消防EOC緊急應變中心及資安等單位進駐，整合警政、消防、交通、資訊安全等功能。

戶外空間則採綠化、開放、無圍牆設計，行政廣場及中央景觀公園將成為園區核心，並透過空橋直接連接三樓公共服務空間，形成結合洽公、休憩及活動的開放場域。

工務局表示，目前24公尺計畫道路地下公共管線已完成，路面已封層，中央景觀公園正進行整地、鋪面及植栽工程，預計本月底完成，後續辦理驗收及缺失改善，配合大樓完工同步對外開放。

至於建築主體，日前已完成帷幕牆安裝，內部隔間及機電管線施工同步推進，本月起將陸續進行消防及各項設備測試，各局處也已開始辦理點交及室內裝修，朝今年底完成搬遷啟用目標邁進。

工務局指出，第二行政中心未來將有警察局、消防局、衛生局、勞工局、交通局等局處進駐，不僅改善分散辦公現況，也可騰出既有辦公空間配合後續改建及任務轉型，提升整體市政服務效率。