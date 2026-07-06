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立法院財委會赴三重視察 綠議員籲檢討銀新未來城BOT模式

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
立法院財政委員會今天到三重視察地方建設。記者葉德正／攝影
立法院財政委員會今天到三重視察地方建設。記者葉德正／攝影

立法院財政委員會今天前往新北市三重視察地方建設，針對銀新未來城、地下停車場、聯合醫院第三醫療大樓、第二圖書館、第二行政中心等重大建設交換意見。由於銀新未來城這次招商流標，民進黨新北市多位議員認為，市府應重新檢討BOT模式，回歸長照照護本質，避免偏離原先政策目標。

立法院財政委員會今天到三重視察地方建設，包括在地立委李坤城、蘇巧慧洪孟楷、羅明才與民進黨議員都到場。

新北市議員陳啟能表示，銀新未來城肩負照顧長者的重要使命，但目前採BOT招商方式，建物由廠商興建、營運長達50年，甚至可再延長，他擔心未來營運將以獲利為優先，即使政府訂有收費標準，仍可能透過各種名目增加長者負擔。

陳啟能主張，政府應自行編列預算興建主體建物，再將部分營運項目委外經營，讓建築物所有權仍掌握在政府手中，也希望中央透過專案補助協助地方完成建設，而非完全依賴民間投資，銀新未來城攸關公共照護，不宜完全交由市場機制運作。

市議員彭佳芸則表示，銀新未來城從碧華國中拆除至今已歷經漫長規畫，如今招商卻遭遇困難，顯示現行條件仍有檢討空間，新北市目前正研議調整招商內容，希望兼顧廠商合理獲利、民眾可負擔及政府公共利益，在「三贏」前提下，讓計畫順利推動。

彭佳芸說，這次招商並不順利，希望市府重新檢討招商條件後，下一次招標能有明顯成果，她也將持續監督計畫推動進度。

議員李倩萍則重申，她始終反對銀新未來城採BOT模式，銀新未來城原本是由學校用地變更為長照專區，目的就是打造照顧失智、失能長者的示範據點，但目前規畫卻配置大量「全齡友善住宅」，真正用於失智、失能照護的量能反而不足，已偏離政策初衷。

李倩萍指出，BOT廠商必須追求獲利，不可能只提供長照服務，因此才會增加住宅等營利項目，但這樣的設計無法真正回應超高齡社會需求，三重失智人口持續增加，不少家庭反映照護機構一位難求，甚至需要排隊數月，政府應把有限資源投入失智、失能照護，而非發展以營利為導向的長照村。

她認為，這次招商流標，反而提供重新檢討的契機，期待未來市府重新審視整體規畫，提升長照量能，真正照顧地方長者需求。

立法院 洪孟楷 蘇巧慧

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