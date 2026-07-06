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板橋圖書館分館拆除重建 侯友宜：打造全齡共融新地標

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市立圖書館板橋分館重建後將蛻變為地下1層、地上8層的複合式服務大樓，結合智慧圖書館與社福機能（模擬圖）。圖／新北市工務局提供
新北市立圖書館板橋分館重建後將蛻變為地下1層、地上8層的複合式服務大樓，結合智慧圖書館與社福機能（模擬圖）。圖／新北市工務局提供

新北市立圖書館板橋分館因建物老舊及耐震安全疑慮，今天舉行拆除開工典禮。新北市長侯友宜表示，板橋分館已有48年歷史，因鋼筋裸露及結構安全存有疑慮，市府考量公共安全，決定投入約3億4700萬元拆除重建，未來將打造地下1層、地上8層的全齡共融館舍，結合閱讀、社福及公共服務功能，回應舊板橋地區居民長期期待。

侯友宜表示，新北市近年持續推動圖書館新建、改建及閱覽室優化，任內已完成20座圖書館新建、改建及28座閱覽室改善。板橋分館重建後，1至4樓將規畫圖書館空間，並以空橋連接板橋國小，打造更便利的閱讀環境，5樓以上則設置身心障礙者社區式日間照顧中心、樂智身心障礙者服務中心、視覺障礙者福利服務中心及社區活動空間，讓閱讀、教育與社福資源整合，提供不同年齡層及族群使用。

侯友宜也提到，目前持續關注板橋高中體育館重建案，已要求副市長召開跨局處會議加速推動，預計9月至10月完成設計後，將向地方里長及議員說明規畫內容；另外，板橋分局未來配合警察局搬遷後，也將與周邊停車場整體規畫。他表示，雖然任期僅剩不到半年，仍會持續推動各項建設，未完成事項也將交由下一任市長接續辦理。

工務局表示，本案總工程經費約3億4247萬元，以「智慧、人本、永續」為設計核心，將串聯鄰近板橋國小，增設空橋強化校園與公共空間連結，並導入智慧維運、環境監測、安全防護及綠化設計，朝智慧建築銅級標準規畫。

負責拆除工程的新北市違章建築拆除大隊大隊長陳德儒表示，拆除工程將採低噪音、低震動工法，以液壓夾碎機、液壓鋼剪等機具施工，並搭配灑水抑制揚塵，降低對鄰近板橋國小及周邊居民影響。施工將分階段進行，依序完成室內廢棄物清除、屋頂及地上3層建物拆除、地下室回填及場地復原，施工期間也將設置防塵網、施工圍籬及交通維持措施，並於上下學尖峰時段配置交管人員，維護學童及行人安全。

文化局表示，新館預計館藏可達4萬冊，除設置親子共讀、多元主題閱讀及身心障礙友善閱讀空間外，也將提供視障者及身心障礙者相關福利服務，打造結合閱讀與社會照顧的複合式公共服務空間，讓板橋分館以嶄新面貌服務市民。

新北市長侯友宜表示，板橋分館重建後將打造結合閱讀、社福及公共服務功能的全齡共融館舍，提供市民更完善的閱讀與照顧服務。記者張策／攝影
新北市長侯友宜表示，板橋分館重建後將打造結合閱讀、社福及公共服務功能的全齡共融館舍，提供市民更完善的閱讀與照顧服務。記者張策／攝影

新北市長侯友宜（左五）今天出席新北市立圖書館板橋分館拆除暨興建工程拆除開工典禮，與出席貴賓共同合影留念。記者張策／攝影
新北市長侯友宜（左五）今天出席新北市立圖書館板橋分館拆除暨興建工程拆除開工典禮，與出席貴賓共同合影留念。記者張策／攝影

新北市長侯友宜（後排左五）今天出席新北市立圖書館板橋分館拆除暨興建工程拆除開工典禮，與出席貴賓共同合影留念。記者張策／攝影
新北市長侯友宜（後排左五）今天出席新北市立圖書館板橋分館拆除暨興建工程拆除開工典禮，與出席貴賓共同合影留念。記者張策／攝影

新北市長侯友宜（左五）今天出席新北市立圖書館板橋分館拆除暨興建工程拆除開工典禮，與民代及局長們共同啟動拆除開工儀式。記者張策／攝影
新北市長侯友宜（左五）今天出席新北市立圖書館板橋分館拆除暨興建工程拆除開工典禮，與民代及局長們共同啟動拆除開工儀式。記者張策／攝影

板橋 侯友宜 圖書館

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