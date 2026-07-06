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三鶯線誤傳火警警報引恐慌 侯友宜：歡迎民眾反映、持續精進

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市長侯友宜今天表示，三鶯線通車首個周末吸引十多萬人次搭乘，若有民眾反映需要改善之處，市府都會持續檢討精進。記者張策／攝影
新北市長侯友宜今天表示，三鶯線通車首個周末吸引十多萬人次搭乘，若有民眾反映需要改善之處，市府都會持續檢討精進。記者張策／攝影

新北捷運三鶯線昨天晚間一度誤傳火警警報，引發部分乘客恐慌。新北市長侯友宜今天表示，三鶯線通車首個周末吸引大批民眾搭乘，兩天已有十多萬人次使用，自己昨天也特地搭乘體驗，民眾多給予正面評價，對於外界反映的各項問題，市府都會查證了解、持續改善，讓三鶯線更安全、舒適、便利。

侯友宜今天出席新北市立圖書館板橋分館拆除暨興建工程拆除開工典禮，接受媒體聯訪時表示，感謝市民踴躍搭乘三鶯線，通車首個周六運量約7萬人次，周日人潮也相當踴躍，尤其新北市美術館活動結束後，三鶯線在短短半小時內疏運約5萬人次，充分發揮大眾運輸功能。

侯友宜表示，自己昨天也利用假日再次搭乘三鶯線，沿途遇到不少民眾，多數都給予正面評價。不過，若有民眾反映需要查證或改善的地方，市府都非常歡迎，也會持續檢討精進。

侯友宜表示，希望三鶯線不僅做到安全、舒適、便利，也能把每一項服務做到更周全，讓市民共享捷運帶來的便利，並進一步帶動三鶯地區觀光、文化及產業發展。

三鶯線 侯友宜 新北捷運

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