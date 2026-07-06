新北青春山海線套票7日開賣 3條神級路線包山包海最低只要599元

暑假旅遊旺季到來，新北市經發局推出「青春山海線-山海漫旅」遊程套票，串聯淡水八里、金山萬里及九份瑞芳的景點、店家及文化場館，推出小旅行路線，活動套票於7月7日中午12時正式開賣，最低至64折優惠，邀請民眾悠閒探索北海岸之美。

經發局長盛筱蓉表示，市府多年來透過不同的輔導措施協助在地店家成長，包含微改造、電子商務導入及多元友善服務。目前已有250家在地特色店家加入山海漫旅行列，包含觀光、文化、文青藝術，也有在地特色業者如汪汪地瓜園、藷童謠等。

盛筱蓉說，這次跨局處結合經發局、文化局、觀光局規劃了三條路線，第一條是結合海岸風光與渡船體驗的河岸微風，第二條是結合藝術與溫泉的山海藝站，可以泡溫泉看海景，第三條是山城時光，到九份、瑞芳體驗山城聚落。另外還有特色明信片與年輕人喜愛的透明卡，非常值得收藏。7月7號在KKday正式開賣，最低下殺64折，大家手刀要快。

經發局表示，河岸微風以淡水與八里為核心，亮點在於淡水至八里的渡船體驗，遊客能從淡江大橋下方欣賞壯麗的河岸風光，並包含十三行博物館門票、紅樓中餐廳餐券及塩工廠特色伴手禮，套票優惠價699元。山海藝站路線則以金山與萬里為主，包含朱銘美術館門票與舊金山總督溫泉體驗券，並提供汪汪地瓜園與薯童謠的餐飲及伴手禮兌換券，套票優惠價650元。針對充滿歷史情懷的瑞芳與九份也有山城時光套票，涵蓋黃金博物館門票，並串聯在地傳統餅家、吾穀茶糧及塔諾尼等特色店家，套票僅599元。

盛筱蓉提醒，每條山海漫旅路線限量100份，7月7日中午12時在KKday平台準時開賣。歡迎民眾以最優惠的價格一起漫遊青春山海線，體驗北海岸多元豐富的旅遊魅力。更多活動資訊請至「來趣新北金發局」臉書粉絲專頁查詢。

經發局推出3條路線，最低只要599元。記者黃子騰／攝影

新北市多家特色業者一起參與山海漫旅活動。記者黃子騰／攝影

新北市經發局今天上午舉行青春山海線啟動儀式。記者黃子騰／攝影