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去年韓客來台破百萬人次 北市搶韓國MZ世代推專屬風格旅遊

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
韓國年度夏季盛事「2026大邱炸雞啤酒節（Daegu Chimac Festival）」7月1日至5日在大邱頭流公園登場，北市觀光傳播局今年以全新主題「Taipei, My Type」參展搶攻韓國MZ世代旅遊市場。圖／北市觀傳局提供
韓國年度夏季盛事「2026大邱炸雞啤酒節（Daegu Chimac Festival）」7月1日至5日在大邱頭流公園登場，北市觀光傳播局今年以全新主題「Taipei, My Type」參展搶攻韓國MZ世代旅遊市場。圖／北市觀傳局提供

韓國年度夏季盛事「2026大邱炸雞啤酒節（Daegu Chimac Festival）」7月1日至5日在大邱頭流公園登場，北市觀光傳播局今年以全新主題「Taipei, My Type」參展搶攻韓國MZ世代旅遊市場。

據交通部觀光署統計，2025年韓國旅客來台突破百萬人次，穩居台主要國際客源前三位。台北市近年持續透過數位行銷、社群推廣及主題式觀光活動深化市場經營，積極拓展自由行及年輕客群市場，並透過多元主題旅遊產品回應新世代旅客追求個性化與深度體驗的旅遊需求。

觀光傳播副局長薛秋火表示，近年韓國吹起「感性旅行」風潮，MZ世代已成為出境旅遊市場的重要主力，越來越多年輕旅客追求能展現個人風格與生活態度的旅遊方式。台北此次以「Taipei, My Type」為主軸，希望讓旅客不只是認識台北，更能從自身喜好出發，找到最適合自己的旅行節奏，無論是熱愛美食探索、城市漫遊，或追求療癒放鬆的旅行體驗，都能在台北找到專屬自己的旅遊故事。

另，這次觀傳局赴大邱參展，也透過時下年輕人喜愛的「人格測試」趣味互動方式，找出專屬自己的旅行人格，並以此向韓國旅客展現台北多元且充滿個性的城市魅力。台北城市吉祥物熊讚也一同前進大邱，與韓國民眾近距離互動，展現台北熱情活力的城市形象。

觀傳局指出，今年台北展攤跳脫過去單純旅遊資訊展示模式，活動以「Taipei, My Type」為概念設計大型互動體驗遊戲，規畫「溫馨療癒型」、「戀愛分享型」、「吃喝玩樂型」及近年備受年輕族群喜愛的「感性獨旅行」等專屬個人的旅遊類型，讓民眾在遊戲過程中認識台北特色景點、美食及城市文化，探索專屬自己的旅行風格。

今年炸啤節更邀請台北最可愛的吉祥物熊讚，在現場與民眾互動，熊讚活力四射的舞蹈吸引大量民眾目光，不時可見民眾拿著手機捕捉熊讚身影，直呼熊讚實在太可愛了！

除觀光推廣外，此次台北市代表團也拜會大邱廣域市政廳，台北與大邱自2010年締結姊妹市以來，長期於觀光、文化、教育及城市交流等領域保持密切合作關係，透過此次交流，雙方除進一步深化城市友誼外，台北也持續邀請大邱參與2027台北燈節燈組展演，期待透過觀光與文化交流持續擴大兩市合作成果，共同提升國際城市能見度，更希望藉著與大邱的友好合作，吸引更多韓國旅客將台北列入下一趟海外旅行目的地。

韓國年度夏季盛事「2026大邱炸雞啤酒節（Daegu Chimac Festival）」7月1日至5日在大邱頭流公園登場，北市觀光傳播局今年以全新主題「Taipei, My Type」參展搶攻韓國MZ世代旅遊市場。圖／北市觀傳局提供
韓國年度夏季盛事「2026大邱炸雞啤酒節（Daegu Chimac Festival）」7月1日至5日在大邱頭流公園登場，北市觀光傳播局今年以全新主題「Taipei, My Type」參展搶攻韓國MZ世代旅遊市場。圖／北市觀傳局提供

韓國 北市 大邱 觀光

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