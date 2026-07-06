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雙北調撥車道不同調 車流交織 騎士困擾

聯合報／ 記者邱瑞杰洪子凱／連線報導
串接新北汐止大同路、台北南港路的台五線，上班時段實施調撥車道疏解車流，但因雙北不同調，北市禁行機車，騎士要在民權街口往右切，與北山大橋車流交織。記者邱瑞杰／攝影
串接新北汐止大同路、台北南港路的台五線，上班時段實施調撥車道疏解車流，但因雙北不同調，北市禁行機車，騎士要在民權街口往右切，與北山大橋車流交織。記者邱瑞杰／攝影

上班尖峰時段，台五線新北汐止往台北南港方向車流量大，雙北都調撥增一線車道疏解車流，但汐止路段可騎機車，南港不行。如何避免調撥車道機車與北山大橋汽車交織風險？雙北民代日前會勘時，主張對方改變目前限制就能解決問題，將在雙北跨區治理與合作平台繼續討論。

台五線在汐止為大同路，在南港稱南港路。上班交通尖峰時段，汐止往南港車流量大，雙北共定實施調撥車道，讓往南港方向增為三線車道，差別在汐止路段未禁止機車行駛，南港路段則不允許機車駛入。

立委廖先翔昨說，行駛汐止調撥車道的機車，在民權街口往右切回原車道，再接南港路時，會與下北山大橋的汽車交織，增加交通風險。他邀集交通部、雙北交通局和北市議員李明賢會勘，他認為，北市若開放機車行駛南港路調撥車道，騎士會更安全。

李明賢表示，目前擬定兩方案，分別為台北端調撥車道開放機車行駛，以及北山大橋主線道開放機車通行（目前僅假日開放）。

交通部表示，要採取哪個方案由地方政府決定。李認為，兩方案可同時施行，讓騎士自行選擇，未來形成用路習慣，就能兼顧安全與便利。

李也說，新北每天進入北市上班的通勤人口逾六十萬人，會勘當天車流也不小。他認為不能以「車種」來分析，要用「車流」分析，建議可以從調撥車道先開放機車，長遠也必須思考北山大橋主線道平日開放機車通行。

北山大橋規畫主線兩線車道供汽車行駛，另設機車道。廖先翔指出，北山大橋機車道有大彎道，騎士詬病已久，他擔任新北市議員時期就關注，並陸續推動主線道假日開放機車行駛，以及調撥車道不禁止機車通行，未來會持續推進相關安全措施。

北市交通局表示，北市目前沒有調撥車道開放機車行駛案例，南港路如開放，因右側是實體分隔島、左側是標線分隔對向車，如有緊急狀況，機車無空間可迴避。

此外調撥車道機車至研究院路左轉，會與南港路順向左轉車交織，建議新北考量平日開放機車行駛北山大橋主線道，直行接南港路。

新北交通局專委林昭賢說，機車行駛北山大橋主線道前往南港，會與往環東大道的汽車交織，風險大，目前僅假日開放，會視民權街口的交通事故等數據，檢討北山大橋交通管理對策。

雙北 汐止 車道

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