台65線新莊南下出口增匝道 拚明年開工

台六十五線新莊南下出口儲車空間不足，尖峰時段常回堵至主線，塭仔圳重劃區逐步開發，新莊人口與車流將增多，地方促增設台六十五線新莊二南出匝道，提升南新莊、樹林人通勤環境。近日辦地方說明會，預計今年底前完成環差及設計，拚明年發包、開工，目標二○二九年底完工。

交通部公路局北區養護工程分局企劃科長王美芬指出，該案由新北市政府提出，要解決新莊二南下出口（中正路）及台一甲線交通壅塞問題，計畫增設一條長約七四四公尺的匝道直接連接環漢路。

王美芬說，行政院今年初核定後，公路局接手後續綜合規畫與設計，基本設計已通過，總經費約十一點六億元，由中央專款全額負擔。關於工程時程，公路局預估今年底前完成環差及設計，明年六月發包，若發包招標順利明年八月可開工，以二○二九年十二月完工通車為目標。

王指出，該工程是增設下行匝道，施工作業對台六十五線主線車流影響不大，夜間吊掛鋼梁會有短暫封閉，不影響日常通勤。

市議員翁震州指出，新莊目前南下出口僅中正路一處匝道，離中正路過近導致儲車空間不足，車流常回堵至台六十五線上方車道。許多往南新莊、樹林的車輛下橋後需右轉中正路和新樹路，導致大量右轉車堵住中環路直行車流，隨塭仔圳重劃區完成開發，塞車問題加劇。

翁表示，參與市府、立法院及工程會的多場協調與會勘，新匝道出口有助於緩解台六十五與中正路、中環路塞車壓力。

市議員蔡健棠說，台六十五線中正路出口車流龐大，下橋車輛常需右轉中正路，與直行的機車交叉穿梭，對機車族構成很大威脅，建議後續匝道設計時，應納入汽機車分流措施，解決汽機車爭道困境。