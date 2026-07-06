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議員質疑北市社宅修繕費花很大 都發局允檢討

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導
北市社宅租約採3年1租、最長6年制度，然而退租後的維修經費高昂，都發局諾檢討現行修繕機制，例如一次性地盤點管線和五金等設備，也為了避免高成本的維修，未來建社宅前期就從設計施工等地方做起。圖／北市都發局提供
北市社宅租約採3年1租、最長6年制度，然而退租後的維修經費高昂，都發局諾檢討現行修繕機制，例如一次性地盤點管線和五金等設備，也為了避免高成本的維修，未來建社宅前期就從設計施工等地方做起。圖／北市都發局提供

北市社宅採「三年一租、最長六年」制度，每三年新租客入住前會修繕屋況，議員發現，近三年退租一千一百多戶，約七百戶需修繕，花逾兩千五百多萬元，平均每戶三萬六千元，修繕成本過高。都發局允檢討，將分析維護成本，精進興建品質。

根據統計，北市社宅二○二三至二○二五年，共有一一三五戶退租，其中共七○一戶退租後需修繕，總花費金額為二五七八萬餘元，平均每戶修繕金額約三萬六七七六元。議員徐弘庭質疑，這筆花費不低，房客退租後就進場維修，「一般民宅會三年就一大修嗎？」

徐弘庭也點出北市社宅有很多重複瑕疵問題，如健康社宅修繕總花費一○二四萬，九成修繕費花在浴室；興隆D二社宅油漆修繕花費偏多，不管是租客的使用習慣或興建缺失，市府都應該調查清楚，別讓缺失重複發生，導致資源浪費。

徐也提到，現行「三年一租」制度，美其名是希望照顧更多人，但重置衍生的修繕成本可觀，逢退租就得花錢修繕，尤其社宅規模愈來愈大，退租及修繕應建立更規模化的管理模式，並針對住戶回饋總檢討。

都發局允諾，會持續彙整入住後報修案件、退租點交情況，作為社宅設計、施工、竣工驗收及維護管理參考，並針對社宅實際修繕紀錄、常見情況及維護成本做分析，精進興建品質與管理。

徐弘庭 社宅 北市

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