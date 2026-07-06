聽新聞
0:00 / 0:00

社宅管理員常被投訴 因流動率高反陷惡性循環

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
北市住都中心表示，社宅管理不同於一般社區大樓，除門禁、清潔、機電維護等外，亦涉及住戶服務、陳情協處、弱勢關懷及社區融合等，對第一線物業人員穩定度及專業能力確有較高要求。示意圖南港機廠社宅／聯合報系資料照
北市住都中心表示，社宅管理不同於一般社區大樓，除門禁、清潔、機電維護等外，亦涉及住戶服務、陳情協處、弱勢關懷及社區融合等，對第一線物業人員穩定度及專業能力確有較高要求。示意圖南港機廠社宅／聯合報系資料照

北市社宅常被住戶投訴設備毀損、噪音、垃圾等問題，近年還有管理員態度不佳。議員說，物業管理人員受市府管考，若要求過嚴人力走光恐惡性循環。住都中心表示，社宅不同於一般社區，對第一線人員要求高，已檢討評分標準，強化留任、教育訓練等。

北市議員陳宥丞說，市府對委外的社宅物業管理公司考核指標，包含離職率、違規扣款。調閱數據發現，業者在人員離職率滿分十五分上，僅一家拿十分較高，違規扣款則多在六、七分，還有一家連一分都拿不到，若物業管理公司考核分數被扣光光，第一線人力也會走光光，造成惡性循環，對業者、市府及住戶都有衝擊。

陳宥丞說，物業管理人力也缺工，市府應有保障條款及留任機制，如人員有證照應該要加分，不能只有扣分；並研議留人機制，給予薪資保障的專業加給；研議第一線社宅管理的調解機制與平台，並納物業管理ＫＰＩ。

北市住都中心表示，為降低人員異動影響社宅服務品質，要求各物業廠商建立人力遞補及交接機制，加強總幹事、秘書、保全及清潔等第一線人員教育訓練，包含社宅管理規範、住戶溝通、陳情處理、危機應變及弱勢關懷等。

住都中心說，若有個別案場出現人力不足或服務異常，會即時要求補足人力、提改善計畫，也將檢討評分標準，強化人員留任、教育訓練、現場服務品質及缺失改善追蹤等評鑑機制。

社宅 陳宥丞 人力

延伸閱讀

輔導量吃緊…學生尋求專輔教師協助「最久要等1個月」 校長點2大隱憂

幼兒園停招1年 家長批懲處過輕 謝國樑：若不只1個班不排除處分停業

教師陷防禦性教學…教團籲退回修正案 重新檢討校事會議制度

「第五級保全」入校查緝毒品 EdYouth憂衝擊學生權益：應說明職責

相關新聞

議員質疑北市社宅修繕費花很大 都發局允檢討

北市社宅採「三年一租、最長六年」制度，每三年新租客入住前會修繕屋況，議員發現，近三年退租一千一百多戶，約七百戶需修繕，花逾兩千五百多萬元，平均每戶三萬六千元，修繕成本過高。都發局允檢討，將分析維護成本，精進興建品質。

社宅管理員常被投訴 因流動率高反陷惡性循環

北市社宅常被住戶投訴設備毀損、噪音、垃圾等問題，近年還有管理員態度不佳。議員說，物業管理人員受市府管考，若要求過嚴人力走光恐惡性循環。住都中心表示，社宅不同於一般社區，對第一線人員要求高，已檢討評分標準，強化留任、教育訓練等。

星期評論／種樹種傘並行 口水降不了城市高溫

極端天氣加劇熱島效應，雙北、高雄等地不約而同在今年試辦遮陽傘，體恤用路人為調適炎夏給解方是好事，最近卻淪藍綠口水戰，要達成步行城市願景，種樹、遮陽傘分別是長期、短期遮蔭良方，可以同時並行，別為選舉阻礙進步動力。

雙北調撥車道不同調 車流交織 騎士困擾

上班尖峰時段，台五線新北汐止往台北南港方向車流量大，雙北都調撥增一線車道疏解車流，但汐止路段可騎機車，南港不行。如何避免調撥車道機車與北山大橋汽車交織風險？雙北民代日前會勘時，主張對方改變目前限制就能解決問題，將在雙北跨區治理與合作平台繼續討論。

台65線新莊南下出口增匝道 拚明年開工

台六十五線新莊南下出口儲車空間不足，尖峰時段常回堵至主線，塭仔圳重劃區逐步開發，新莊人口與車流將增多，地方促增設台六十五線新莊二南出匝道，提升南新莊、樹林人通勤環境。近日辦地方說明會，預計今年底前完成環差及設計，拚明年發包、開工，目標二○二九年底完工。

廣角鏡／新北定向越野 烘爐地開跑

新北市觀旅局主辦「二○二六探旅新北定向越野」第三站中和場昨登場，以烘爐地南山福德宮為起點，結合中和地區宗教信仰、山林步道及城市景觀規畫路線，帶領參賽者在尋找檢查點過程中，以步行或跑步方式認識中和不同面貌。探旅新北定向越野以運動結合城市探索為核心，八月一日辦三鶯特別場，以「踩點三鶯線」為主題，將三鶯線沿線場域轉化為城市探索路線，參賽者依循地圖尋找任務點，走訪三峽、鶯歌地區，從交通路線延伸認識地方文化與城市發展。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。