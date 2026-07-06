社宅管理員常被投訴 因流動率高反陷惡性循環

北市社宅常被住戶投訴設備毀損、噪音、垃圾等問題，近年還有管理員態度不佳。議員說，物業管理人員受市府管考，若要求過嚴人力走光恐惡性循環。住都中心表示，社宅不同於一般社區，對第一線人員要求高，已檢討評分標準，強化留任、教育訓練等。

北市議員陳宥丞說，市府對委外的社宅物業管理公司考核指標，包含離職率、違規扣款。調閱數據發現，業者在人員離職率滿分十五分上，僅一家拿十分較高，違規扣款則多在六、七分，還有一家連一分都拿不到，若物業管理公司考核分數被扣光光，第一線人力也會走光光，造成惡性循環，對業者、市府及住戶都有衝擊。

陳宥丞說，物業管理人力也缺工，市府應有保障條款及留任機制，如人員有證照應該要加分，不能只有扣分；並研議留人機制，給予薪資保障的專業加給；研議第一線社宅管理的調解機制與平台，並納物業管理ＫＰＩ。

北市住都中心表示，為降低人員異動影響社宅服務品質，要求各物業廠商建立人力遞補及交接機制，加強總幹事、秘書、保全及清潔等第一線人員教育訓練，包含社宅管理規範、住戶溝通、陳情處理、危機應變及弱勢關懷等。

住都中心說，若有個別案場出現人力不足或服務異常，會即時要求補足人力、提改善計畫，也將檢討評分標準，強化人員留任、教育訓練、現場服務品質及缺失改善追蹤等評鑑機制。