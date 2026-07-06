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星期評論／種樹種傘並行 口水降不了城市高溫

聯合報／ 本報記者林佳彣

極端天氣加劇熱島效應，雙北、高雄等地不約而同在今年試辦遮陽傘，體恤用路人為調適炎夏給解方是好事，最近卻淪藍綠口水戰，要達成步行城市願景，種樹、遮陽傘分別是長期、短期遮蔭良方，可以同時並行，別為選舉阻礙進步動力。

「每年的夏天，都將是你餘生最涼的夏天。」成功大學建築學系特聘教授林子平一席話，是當今氣候變遷最現實的註解。政府想方設法找各種解方，賴清德總統今年宣布「都市林」為國家級調適計畫，地方政府借鏡南韓，在街頭架遮陽傘，為民眾在酷暑難耐等紅燈時，提供立即有感降溫措施。

但年底選戰升溫，民進黨猛攻西門町「陽春傘」和信義區「藝術傘」價格和效益差異，批蔣市府「捨樹求菇」，為了在市府周邊設遮陽傘而移樹，事實是為配合市民廣場更新及道路路型改善，綠營連日輪番砲轟，無濟於解決高溫牢籠。

環境部長彭啓明日前點出，種傘是短期作法，籲縣市將綠蔭納入長期城市規畫，其實北市早在前年開始推降溫城市計畫，不只立體綠化，也要增加林蔭大道等來建構北市的綠色基盤，從植栽到茂密樹冠養成得費時數年或更久，遮陽傘是救急之法，與植樹政策不衝突。

北市府踩明立場，能種樹就種樹、需要遮蔭就設傘，雙軌並行且因地制宜，在年年飆高溫的台北盆地尤為迫切，綠營也別為了選舉，抹煞步行城市的努力。

高溫 雙北 氣候變遷

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