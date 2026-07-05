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毒油延燒...蔣萬安喊話食安無蓋牌空間 中央傍晚公布257家受影響名單

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市長蔣萬安今在臉書向中央提出四點嚴正呼籲：第一，立刻公布名單、成立專區；第二，上游全面清查；第三，最短時間內釐清案情；第四，重建源頭管理機制。聯合報系資料照
北市長蔣萬安今在臉書向中央提出四點嚴正呼籲：第一，立刻公布名單、成立專區；第二，上游全面清查；第三，最短時間內釐清案情；第四，重建源頭管理機制。聯合報系資料照

中聯油脂毒油食安事件爆發，北市長蔣萬安今早重話向中央提四點呼籲，立即公布受影響業者名單、全面追查流向、釐清事件源頭及檢討管理機制。就在蔣公開喊話後，食藥署傍晚終於公布257家受影響業者名單。據了解，北市衛生局不但比中央更早一步公布14家下游業者名單，甚至比食藥署公布在北市的12家名單，更加完整。

整起毒油食安事件，7月1日中聯油脂毒油事件曝光後，北市府第一時間即啟動應變，蔣萬安2日指示全面預防性下架問題油品，要求各局處立即展開清查，同日更召開跨局處會議，由衛生局、教育局、產業局及法務局等，共同宣布全面預防性停用、下架及後續因應措施，並連續三天公布稽查及追查進度，向民眾說明處理情形。

今天一早，蔣萬安公開要求中央立即公布受影響業者名單、完整揭露流向資訊後，食藥署傍晚才公布257家受影響業者名單。

知情人士透露，北市衛生局向台中市食安處掌握北市14家下游業者名單，甚至比食藥署公布的北市12家更完整，且早在食藥署今天傍晚公布之前，北市衛生局早在7月3日、4日分別稽查完並發布新聞稿，業者也皆配合上游公司下架退回違規產品，現場已無違規產品，北市府以行動證明地方跑得比中央快。

食安 蔣萬安 中央

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