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新北定向越野中和開跑 走訪烘爐地尋寶
新北市觀光旅遊局主辦的「2026探旅新北定向越野」今天辦理第三站「中和場」。本場以烘爐地南山福德宮為起點，並以「心想・事成」為主題，結合中和地區宗教信仰、山林步道及城市景觀規畫路線，帶領參賽者在尋找檢查點的過程中，以步行或跑步方式認識中和不同面貌。
「探旅新北定向越野」今年邁入第4年，以「揪跑・就跑（Join Run Joy Run）」為年度主題，鼓勵民眾結伴參與、共同探索。
後續將於8月1日辦理「三鶯特別場」，以「踩點三鶯線」為主題，將三鶯線沿線場域轉化為城市探索路線，參賽者可依循地圖尋找任務點，走訪三峽與鶯歌地區，從交通路線延伸認識地方文化與城市發展，目前該場次已截止報名。
8月23日「三重場」則為本年度最終場，將採夜間賽形式辦理，以三重黑膠唱片、手工製墨、河岸景觀及城市夜色為主題，帶領民眾從不同視角認識三重，目前持續開放報名中。
觀旅局表示，探旅新北定向越野，以運動結合城市探索為核心，活動辦理至今已累計走入新北市16個行政區，2023 年辦理林口、瑞芳、新店、鶯歌及八里等5場。
2024年辦理土城、泰山、五股及坪林等4場；2025年辦理三芝、樹林、三峽及淡水等4場。2026年共規畫深坑、汐止、中和、三鶯特別場及三重等5場賽事，目前已完成深坑、汐止及中和場。活動透過地圖、路線及檢查點設計，引導民眾探索新北各區，發掘城市中的生活風景與地方故事。
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