新北定向越野中和開跑 走訪烘爐地尋寶

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天出席新北市議員廖宜琨樹林座談會，現場民眾擠爆樹林山佳老人會館，高喊「樹林出市長」。蘇巧慧表示，非常感謝樹林人的栽培，她和廖宜琨在樹林扎扎實實服務十年，在場的每一位樹林人都是見證人，未來她期盼有機會能夠爭取更多資源建設樹林，讓樹林迎接下一個更進步的十年。

2026-07-05 19:10