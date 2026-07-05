快訊

紐約傳槍擊案！至少8人中槍 其中4人是孩童...1人狀況危急

雨區擴大！4縣市發布大雨特報 影響時間持續到明天

毒油風暴延燒名廟「泡麵土地公」急撤問題泡麵 廟方曝最新供應現況

聽新聞
0:00 / 0:00

新北定向越野中和開跑 走訪烘爐地尋寶

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
2026探旅新北定向越野今天辦理第三站「中和場」，參賽者挑戰烘爐地南山福德宮長階梯。圖／新北市觀旅局提供
2026探旅新北定向越野今天辦理第三站「中和場」，參賽者挑戰烘爐地南山福德宮長階梯。圖／新北市觀旅局提供

新北市觀光旅遊局主辦的「2026探旅新北定向越野」今天辦理第三站「中和場」。本場以烘爐地南山福德宮為起點，並以「心想・事成」為主題，結合中和地區宗教信仰、山林步道及城市景觀規畫路線，帶領參賽者在尋找檢查點的過程中，以步行或跑步方式認識中和不同面貌。

「探旅新北定向越野」今年邁入第4年，以「揪跑・就跑（Join Run Joy Run）」為年度主題，鼓勵民眾結伴參與、共同探索。

後續將於8月1日辦理「三鶯特別場」，以「踩點三鶯線」為主題，將三鶯線沿線場域轉化為城市探索路線，參賽者可依循地圖尋找任務點，走訪三峽與鶯歌地區，從交通路線延伸認識地方文化與城市發展，目前該場次已截止報名。

8月23日「三重場」則為本年度最終場，將採夜間賽形式辦理，以三重黑膠唱片、手工製墨、河岸景觀及城市夜色為主題，帶領民眾從不同視角認識三重，目前持續開放報名中。

觀旅局表示，探旅新北定向越野，以運動結合城市探索為核心，活動辦理至今已累計走入新北市16個行政區，2023 年辦理林口、瑞芳、新店、鶯歌及八里等5場。

2024年辦理土城、泰山、五股及坪林等4場；2025年辦理三芝、樹林、三峽及淡水等4場。2026年共規畫深坑、汐止、中和、三鶯特別場及三重等5場賽事，目前已完成深坑、汐止及中和場。活動透過地圖、路線及檢查點設計，引導民眾探索新北各區，發掘城市中的生活風景與地方故事。

2026探旅新北定向越野今天辦理第三站「中和場」，參賽者挑戰烘爐地南山福德宮長階梯。圖／新北市觀旅局提供
2026探旅新北定向越野今天辦理第三站「中和場」，參賽者挑戰烘爐地南山福德宮長階梯。圖／新北市觀旅局提供

中和 新北 三鶯線

延伸閱讀

高雄柴山越野挑戰 揹水回饋山林體驗奉茶文化

慶新北捷運三鶯線通車 600架無人機夜空展演超吸睛

帶爺爺奶奶上學去 縮短世代差距新北15校辦祖孫一日營

桃園市圖夏令營引領青少年自主學習

相關新聞

路邊當自己家？天母驚現「鐵鍊水泥佔位」 網酸：真是用心良苦

台北市天母一名路邊「佔位哥」，長期利用各種私人物品霸佔公共路邊空間，今（2026）年6月中旬才剛被附近的憤怒車主「整頓制裁」，將雜物全丟草叢，不料才過半個月，他竟捲土重來，搬出客製化的水泥塊與粗鐵鍊鎖死車輛霸位。離譜畫面被PO上網後引發網友撻伐，不過警方動作也極為迅速，隔天隨即趕赴現場貼單警告，限期移除否則將直接當作廢棄物清除並依法開罰。

未替同派站台 正國會林銘仁挺英系廖宜琨：先救最危險的人

民進黨新北市議員廖宜琨今天在樹林山佳地區舉辦座談會，屬正國會的新北市議員林銘仁現身，替英系的廖宜琨站台引發熱議，林銘仁說，自己是初選落選頭，自己不再選了，廖宜琨則是「吊車尾」驚險通過初選，現階段最重要的就是「搶救最危險的廖宜琨」。

新北定向越野中和開跑 走訪烘爐地尋寶

新北市觀光旅遊局主辦的「2026探旅新北定向越野」今天辦理第三站「中和場」。本場以烘爐地南山福德宮為起點，並以「心想・事成」為主題，結合中和地區宗教信仰、山林步道及城市景觀規畫路線，帶領參賽者在尋找檢查點的過程中，以步行或跑步方式認識中和不同面貌。

蘇巧慧、廖宜琨樹林座談會 民眾高喊：樹林出市長

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天出席新北市議員廖宜琨樹林座談會，現場民眾擠爆樹林山佳老人會館，高喊「樹林出市長」。蘇巧慧表示，非常感謝樹林人的栽培，她和廖宜琨在樹林扎扎實實服務十年，在場的每一位樹林人都是見證人，未來她期盼有機會能夠爭取更多資源建設樹林，讓樹林迎接下一個更進步的十年。

「2026童戲一夏」巡演啟航 版圖橫跨7行政區

最受新北與桃園家長期待的暑期神隊友大戲正式登場！由林口區公所與竹林山觀音寺第四度攜手舉辦的暑期兒童藝文戲劇演出「2026童戲一夏FUN假囉！」，今年活動規模再次突破以往，巡演版圖一舉橫跨新北市林口、泰山、八里、新莊，以及桃園市龜山、蘆竹、大園等兩市共七個行政區，預計透過八場次的大型巡演，陪伴各位孩子度過一個充滿歡笑與知性的驚奇暑假…

新北金山水水田莊蓮花盛開　清澈磺溪水灌溉蓮香四溢

素有「水水田莊」美譽的新北市金山區六三社區，在地青農引進純淨的磺溪水源培育優質蓮花，成功打造夏日賞蓮的絕佳亮點。目前社區內的蓮花已紛紛綻放，邀請民眾把握夏日花期造訪金山六三社區，親身感受山海交織、花香四溢的盛夏田園風光。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。