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新北金山水水田莊蓮花盛開 清澈磺溪水灌溉蓮香四溢

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
金山六三社區蓮花綻放。記者黃子騰／翻攝
金山六三社區蓮花綻放。記者黃子騰／翻攝

素有「水水田莊」美譽的新北金山區六三社區，在地青農引進純淨的磺溪水源培育優質蓮花，成功打造夏日賞蓮的絕佳亮點。目前社區內的蓮花已紛紛綻放，邀請民眾把握夏日花期造訪金山六三社區，親身感受山海交織、花香四溢的盛夏田園風光。

由六股里與三界里共同組成的金山區六三社區，坐落於美人山腳下，擁有山海交織的世外桃源景致。六股里憑藉富含養分的火山砂質土壤，成為新北健康三寶「台農66號紅心地瓜」及杜鵑花的重要產地；毗鄰的三界里則以清甜爽脆的茭白筍廣受青睞。社區保留常民文化軌跡，從承載在地信仰的百年聖德宮、充滿復古童趣的儒門柑仔店，到見證早期農村日常的傳統洗衣亭等文化。

新北市農業局表示，近年六三社區導入「青銀共創」理念，落實農村的長者生活照顧與陪伴，串聯在地居民與學校師生，創作充滿活力的農村彩繪牆，成功凝聚跨世代的社區認同感。社區還推動「水水田莊環境營造」，由在地青農團隊引進磺溪水源培育優質蓮花。微風吹拂下搖曳的蓮姿與陣陣清香交織，偶有黃頭鷺群飛點綴其間。歡迎民眾趁花期前來這片內陸山水田園，漫步於蓮花田間，體驗自然美景與農村人文。還可順遊周邊的金山中山溫泉公園，漫步杜鵑之道，體驗北海岸豐富的文化底蘊。

新北市政府農業局長諶錫輝表示，農村再生精神是以社區為主體，由下而上盤點資源並凝聚共識，促進農村永續發展。金山六三社區充分展現生活、生產、生態「三生」並進的能量，新北市將持續深入推動農村社區永續發展。

金山六三社區早期農村洗衣亭彩繪。記者黃子騰／翻攝
金山六三社區早期農村洗衣亭彩繪。記者黃子騰／翻攝

金山六山社區蓮花田。記者黃子騰／翻攝
金山六山社區蓮花田。記者黃子騰／翻攝

金山 新北

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