「2026童戲一夏」巡演啟航 版圖橫跨7行政區

最受新北與桃園家長期待的暑期神隊友大戲正式登場！由林口區公所與竹林山觀音寺第四度攜手舉辦的暑期兒童藝文戲劇演出「2026童戲一夏FUN假囉！」，今年活動規模再次突破以往，巡演版圖一舉橫跨新北市林口、泰山、八里、新莊，以及桃園市龜山、蘆竹、大園等兩市共七個行政區，預計透過八場次的大型巡演，陪伴各位孩子度過一個充滿歡笑與知性的驚奇暑假。

林口區長鄭淑敏表示，這項暑期兒童戲劇演出自開辦以來深受家長與孩子喜愛，參與總人數從首屆約2,000人次快速翻倍，去年更一舉突破5,000人次。為此，今年公所與竹林山觀音寺特別邀請知名藝術團體，將環境保護、生命教育及人際互動等多元教育議題，透過高互動性的精緻戲劇呈現，讓孩子們在輕鬆看戲的過程中內化正確價值觀，落實寓教於樂的初衷。

隨著首場落幕，各區公所隨即展開好戲接力，從7月11日起，八里、泰山、新莊、大園、蘆竹及龜山等區，將陸續上演《小獅王歷險記》、《愛道歉的小狐狸》、《奇奇的冒險日記》及《發糕與臭臭的奇幻冒險》等精彩劇碼。而竹林山觀音寺董事長蔡煌明特別指出，8月22日的壓軸大戲《觀世音傳奇》，是專為寺方量身打造的全新創作，將觀音媽得道前善良感恩的精神深刻傳遞，為這場巡演畫下完美的句點。

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