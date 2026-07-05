土城醫院百人淨灘、體驗牽罟 落實ESG守護海洋環境

新北市立土城醫院為落實ESG永續發展理念，今天舉辦「土城齊心－萬里淨灘牽罟行」活動，由院長賴旗俊率領逾百名員工及眷屬前往萬里海岸，透過淨灘及傳統牽罟文化體驗，以實際行動守護海洋環境，也藉此促進跨部門交流與團隊凝聚力。

活動中，參與人員齊心協力拉起漁網，重現北海岸傳承百年的牽罟文化，現場氣氛熱絡；隨後手持夾具及垃圾袋清理海岸線塑膠瓶罐、保麗龍碎片及各類海洋廢棄物，以實際行動減少海洋垃圾。活動捕獲的漁獲也在主辦單位安排下，全數捐贈給在地弱勢團體，將海洋體驗結合公益關懷。

土城醫院院長賴旗俊表示，醫療機構的責任不只是治療疾病，也應積極投入健康促進與環境永續工作。環境品質與民眾健康息息相關，海洋污染及氣候變遷都可能對健康造成長遠影響，因此醫院持續將ESG理念融入院務發展及員工活動，希望透過親身參與，讓永續觀念向下扎根。他說，「守護海洋就是守護健康，守護環境就是守護下一代的未來。」

參與活動的醫檢師戴先生說，平時工作忙碌，難得能帶著家人一起參與兼具公益及教育意義的活動，看到孩子主動撿拾垃圾、了解海洋污染問題，覺得十分有意義；護理師林小姐也說，牽罟體驗讓家人認識傳統漁村文化，更感受到團隊合作的重要性，是一次難忘的親子學習之旅。

土城醫院表示，近年持續推動淨灘、淨山及各項公益活動，將ESG理念融入醫療服務與組織文化。本次活動除安排淨灘及牽罟體驗外，也結合野柳特色餐敘及金山老街巡禮，讓員工與家屬在互動中增進情誼，未來也將持續結合環境保護、健康促進及社會參與，落實醫療機構社會責任。