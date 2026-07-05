路邊當自己家？天母驚現「鐵鍊水泥佔位」 網酸：真是用心良苦

台北市天母一名路邊「佔位哥」，長期利用各種私人物品霸佔公共路邊空間，今（2026）年6月中旬才剛被附近的憤怒車主「整頓制裁」，將雜物全丟草叢，不料才過半個月，他竟捲土重來，搬出客製化的水泥塊與粗鐵鍊鎖死車輛霸位。離譜畫面被PO上網後引發網友撻伐，不過警方動作也極為迅速，隔天隨即趕赴現場貼單警告，限期移除否則將直接當作廢棄物清除並依法開罰。

這起讓街坊鄰居直搖頭的自私行徑，被當地居民發布在臉書地方社團「靠北天母幫」上。原PO透露，天母一處垃圾場旁的免費停車空間，長期被一名特定的「佔位哥」據為己有，過去對方多是利用三角錐、腳踏車等移動式雜物來卡位，直到今年6月中旬，有其他忍無可忍的車主發動正義，直接動手把三角錐和腳踏車通通扔到一旁的草地上，讓附近居民大快人心。

本以為歷經這次教訓會有所收斂，怎料才過了短短半個月，原PO再度目擊佔位哥的誇張行徑，這次他不僅牽來另一輛機車和腳踏車，更不知道從哪裡弄來多個沉重的路邊水泥塊，並牽起粗沉的鐵鍊，將機車、腳踏車與水泥塊一環扣一環「牢牢鎖死」在現場。原PO見狀忍不住在社群上大酸：「奉勸各位有繳稅的公民，不要打這塊土地的歪主意，佔位哥每晚花了很多心思佔位，不准打1999、也不准報警，否則他會憤怒！」

照片曝光後，天母居民紛紛看傻眼，感嘆：「能在天母買車買房的人，有差這一點錢買或租停車位嗎？」、「第一次看到用鐵鍊鍊這麼多東西，真的是用心良苦唉」、「好扯，為了佔位還去客製化佔位神器」。不過，佔位哥自以為天衣無縫的「鐵鍊防線」，在公權力面前瞬間破功。

就在最新照片發布的隔天，轄區警方接獲檢舉便趕赴現場，直接在該組「鐵鍊水泥陣」上張貼限期改善告示單。警方嚴正強調，此舉已涉嫌違反道路交通管理處罰條例以及佔用道路等相關法規，要求物主必須在期限內自行將所有雜物移除；若逾期未理，警方與環保局將直接把這些鐵鍊、水泥塊視為「廢棄物」強制執行清除，並將追查物主身份依法祭出罰鍰，絕不容許自私行為破壞公眾利益。